Клоп: В идеалния случай това ще е върхът в кариерата ми, в деня, в който не ме искате - веднага си тръгвам

Новият селекционер на Германия Юрген Клоп даде първата си официална пресконференция при представянето си във Франкфурт.

Официално: Германия започва нова ера начело с Юрген Клоп

Събитието започна с изявление на президента на Германския футболен съюз (DFB) Бернд Нойендорф, който каза: “През последните седмици проведохме много интензивни преговори. Той беше нашият предпочитан кандидат от самото начало; всички в асоциацията бяхме единодушни по този въпрос. Положихме всички усилия, за да привлечем Юрген Клоп. Той е най-добрият избор.“

Jürgen Klopp: "It’s a huge honor to be sitting here today. What’s been happening to me these last few days is like a film playing in my head. I already had some idea of ​​how big the job of national team coach is. But when you’re associated with it, you feel the magnitude and the… pic.twitter.com/cHH2EOyxpc — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 24, 2026

Нойендорф потвърди също, че треньорският щаб на Клоп ще се състои от Петер Кравиц, Пепин Лийндерс и Свен Бендер, както и че Пер Мертезакер ще замени Андреас Ретиг на поста футболен директор на DFB.

После думата взе самият Клоп, който даде в типичния си стил доста емоционална и интересна пресконференция. “За мен е огромна чест да седя тук днес. Това, което ми се случи през последните няколко дни, е като филм, който се прожектира в главата ми. Вече имах някаква представа колко голяма е отговорността на треньора на националния отбор. Но когато си свързан с нея, усещаш мащаба и отговорността още по-силно. Като знам откъде идвам, за мен беше невъобразимо, че някога ще стигна дотук. Това е много специален ден за мен. Искам да благодаря на всички, които направиха това възможно”, започна Клоп.

Jürgen Klopp: "The day you don't want me anymore, I'm gone - without any severance pay. If you say tomorrow that he's rubbish, I'm gone. Not just one person, it would have to be more than that. If the DFB says he's rubbish, I'm gone. If you behave badly and don't leave my family… pic.twitter.com/VbePBYhIYV — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 24, 2026

„В деня, в който вече не ме искате, си тръгвам – без никакво обезщетение. Ако утре кажете, че съм много зле, си тръгвам. Не само един човек, трябва да са повече от един. Ако Германската футболна федерация (DFB) каже, че съм много зле, си тръгвам. Ако се държите лошо и не оставите семейството ми на мира, си тръгвам. Критикувайте ме, ако нещо не върви. С удоволствие ще работя по въпроса. Всичко е заради работата. Юрген Клоп няма кариера след националния отбор. В идеалния случай това е върхът на моята кариера“, продължи бившият мениджър на Ливърпул.

“Винаги съм се чувствал отговорен към клуба, за който работя. Чувствам отговорност към всеки футболен фен в тази страна. А това означава да върша работата си възможно най-добре. За щастие първият мач не е утре. Щях да се почувствам претоварен. Ще гледам мачовете във всяка страна, в която се намират нашите играчи, включително, разбира се, и тук, в Германия. Напоследък придобих изключително много познания. Поддържането на връзка с играчите е много важно и ще се опитам да се свържа с тях още в самото начало. Това ще бъде първата ми задача”, каза още Клоп.

Klopp: "Success is how you perform in relation to the expectations. When we ask in Germany: are we as good as France? And the answer is no, that's not true. The question should be: do we have players like: Dembélé, Mbappé, Doué, Barcola? The answer is no. But we still can beat… pic.twitter.com/4WHAxUPwWF — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 24, 2026

“Успехът се измерва с това как се представяш спрямо очакванията. Когато в Германия си задаваме въпроса: „Толкова ли сме добри, колкото Франция?“, а отговорът е „не“, това не е вярно. Въпросът трябва да бъде: „Имаме ли играчи като Дембеле, Мбапе, Дуе, Баркола?“ Отговорът е „не“. Но все пак можем да ги победим. Не е важно да гледаме към Франция, Испания, Аржентина.

Най-важното е да погледнем към себе си и към това как играем футбол. В момента не сме номер едно в света, това е вярно. В класацията има 11 държави пред нас – но трябва да направим така, че да можем да ги победим с начина, по който играем футбол. Имаме невероятно много талант. Станахме световни и европейски шампиони до 17 години. Всички сме съгласни, че успешният международен футбол може да промени една страна”, добави новият селекционер на Бундестима.

Klopp: "Players will get opportunities they might not even be expecting right now, because I like to be bold. I’m keen to work with guys who want to play a style of football that everyone enjoys. It’s not always immediately successful, but I also want to achieve something with… pic.twitter.com/umdHaBZZSz — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 24, 2026

Запитан за позицията на капитана Йошуа Кимих, който досега бе използван от Юлиан Нагелсман като десен бек, както и за възможните повиквателни, Клоп отговори: “Имам някои идеи, но все още не съм говорил с никого. Няма да определям позиции тук. Ще играят онези, които са много добри, наистина мотивирани и които стават още по-добри в момента, в който облекат екипа на националния отбор.

Играчите ще получат възможности, които може би дори не очакват в момента, защото обичам да бъда смел. Искам да работя с момчета, които желаят да играят футбол, който да доставя удоволствие на всички. Това не винаги дава незабавен успех, но искам също така да постигна нещо с националния отбор, което да накара хората да си тръгнат за вкъщи и да си кажат: „Уау, това беше наистина страхотно.“ За да се постигне това, са необходими няколко неща. Всеки, който отговаря на критериите за игра в националния отбор, трябва да даде всичко от себе си. Аз ще наблюдавам. Днес никой не се отписва. Това е ново начало.“

Klopp on the changes he will make on German football: "I want to get very involved in the structures. Whoever brings in Jürgen, gets Jürgen. Everyone is happy today, but I'm not sure if that will be the case every day. I want to improve everything. I want to present the German… pic.twitter.com/Fq5zCM7Ojy — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 24, 2026

“Искам да се ангажирам изцяло с организационните структури. Който покани Юрген, получава Юрген. Днес всички са доволни, но не съм сигурен дали това ще е така всеки ден. Искам да подобря всичко. Искам да представя германския национален отбор в положителна светлина, за да можем в крайна сметка да се върнем на върха. Очаквам с нетърпение това предизвикателство, както и да работя с Руди Фьолер - възхищавах му се много като играч”, каза още Клоп.

Klopp asked whether he will be wearing a suit or a tracksuit on the sideline: "[laughs] I haven't missed doing this [press conferences]. Definitely not a tie. We'll see. I've had the opportunity to update my wardrobe in recent years. I feel it is now more suitable for the new… pic.twitter.com/k90tZOqTsF — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 24, 2026

В отговор на въпрос дали ще бъде с анцуг или с костюм край терена, Клоп отговори с усмивка: „Това не ми липсваше (б.ред. - пресконференциите). С вратовръзка – в никакъв случай. Остарял съм. Ще видим. През последните години имах възможност да обновя гардероба си. Имам чувството, че новите дрехи пасват повече на новата ми задача, отколкото предишният ми стил.“

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Снимки: Imago