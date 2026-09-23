Трансферна цел на Лудогорец приключи с настоящия си клуб

Присъствието на младия и талантлив полузащитник Марио Стройкенс в състава на белгийския гранд Андерлехт е към своя край, след като треньорът Витор Бруно и спортният директор Оливие Ренар вече не разчитат на него, пише вестник „Het Nieuwsblad“.

През лятото Стройкенс беше обект на интерес от страна на доста клубове – в това число и от 14-кратните шампиони на България Лудогорец (Разград). Самият той обаче не е бил никак впечатлен от възможността да продължи кариерата си в efbet Лига. И ясно е искал да бъде трансфериран в по-силно първенство. От Андерлехт са били съгласни с офертата на разградчани, но самият футболист има по-високи цели. Малко след края на на трансферния период се появи информация, ча Стройкенс е имал разговор за личните условия с германския Вердер (Бремен), а клубовете от френската Лига 1 Монако и Ница също проявяват интерес.

21-годишният футболист е роден в Белгия и от 8-годишна възраст е част от академията на гранда от Брюксел. Без да минава през всички юношески формации, на 17-годишна възраст дебютира за мъжете и вече четири години и половина е част от първия тим. През това лято той взе паспорт на африканската страна ДР Конго и вече е национал на тази страна, но пък от друга страна заради скандала между него и ръководството за момента няма нито една среща в никакъв турнир. Вестникът „Het Nieuwsblad“ допърва, че техничният полузащитник в момента има една-единствена възможост – да играе до Нова година във втория отбор на Андерлехт, който се състезава във второто ниво в страната и да чака трансфер през зимата. Договорът му е до юни 2028-а година, а трансферната оценка 4.5 милиона евро.

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Снимки: Gettyimages