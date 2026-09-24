Какво е новото хоби на Божидар Саръбоюков?

Световният и европейски бронзов медалист в скока на дължина за 2026 година Божидар Саръбоюков в момента е в активна почивка след дългия състезателен сезон. В “Интервюто на Sportal.bg” талантът от Харманли разкри, че в последните дни е открил свое ново хоби.

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"Зарибих се много по риболова тези дни. От една-две седмици съм изключително зарибен. Това ми е новото хоби - влязох веднага в магазин, купих си две въдици. В рамките на 3-4 дни отидох 4-5 пъти да седя там, да си начеша крастата. Това ми доставя голямо удоволствие, не очаквах. Никога не бях ходил. Сега на 22 години за първи път открих това мое хоби. Наистина много ми харесва и много спокойно си прекарвам там. Много ми е забавно", каза Саръбоюков в студиото на Sportal.bg.

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Той сподели също така, че ще прекара свободното си време с приятелката си, семейството и в спокойна обстановка, а след това е време отново да започне подготовка за следващата година.

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Цялото интервю с Божидар Саръбоюков може да намерите във видеото!

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Снимки: Борислав Цветанов