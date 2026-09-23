Нгетич се цели в пистата за Световното в Пекин

Световната рекордьорка в полумаратона Агнес Нгетич обяви, че ще се завърне на пистата през 2027 г. в преследване на златен медал от Световното първенство по лека атлетика в Пекин, Китай. През изминалия уикенд Нгетич затвърди статута си на кралица в шосейните бягания, поставяйки нов световен рекорд в полумаратона само за жени на Световния шампионат по шосейно бягане в Копенхаген, Дания. Тя финишира с време 1:05:15, подобрявайки с една секунда рекорда на Перес Джепчирчир от Световното първенство през 2020 г.

Нгетич изведе до двойна кенийска победа сънародничката си Вероника Лолео (1:06:05), докато представителката на Руанда Флорънс Нийонкуру спечели бронз с 1:06:08.

Тя държи и световния рекорд на 10 км благодарение на сензационното си бягане за 28:46 във Валенсия през 2024 г.

25-годишната атлетка заяви, че сега ще насочи фокуса си към подготовката за Световното първенство в Пекин през 2027 г.

“Връщам се към състезанията на писта през 2027 г., защото тогава има Световно първенство“, каза Нгетич. “Мечтата ми е да спечеля златен медал на писта. Това е единственият, който ми липсва.“

Нгетич подобри световния рекорд в полумаратона в Копенхаген

Нгетич стартира кампанията си през 2026 г. с титла от Световното първенство по крос-кънтри в Талахаси (Флорида) на 10 януари. Тя спечели надпреварата на 10 км при жените с време 31:28.

Дебютът на Нгетич на световен шампионат беше в Будапеща през 2023 г., където тя завърши шеста в бягането на 10 000 метра с време 31:34.83. Тогава подиумът беше изцяло етиопски, зает от Гудаф Цегай (31:27.18), Летесенбет Гидей (31:28.16) и Еджгайеху Тайе (31:28.31).

Миналата година в Токио Нгетич се нагърби с тежката задача да участва и в двете дисциплини – 5000 м и 10 000 м. Тя се класира на 15-о място на 5000 м с 15:13.78, където златото спечели Беатрис Чебет (14:54.36) пред Фейт Кипиегон (14:55.07) и италианката Надя Батоклети (14:55.42).

В дисциплината на 25 обиколки тя остана четвърта с 30:42.66, като пред нея се наредиха Чебет (30:37.61), Батоклети (30:38.23) и Цегай (30:39.65).

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Снимки: Imago