Саръбоюков е готов да се изправи в комплексно състезание срещу Насар и други родни спортисти

Европейският шампион в скока на дължина в зала от 2025 г. Божидар Саръбоюков винаги е обичал да предизвиква себе си. В “Гостът на Sportal.bg” той разкри, че би се изправил в комплексно състезание срещу други спортисти.

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За скок дължина от място срещу Карлос Насар: “Не сме го говорили - имало е закачки, но не сме си толкова близки, виждали сме се няколко пъти. За мен е стабилен човек, имаме какво да кажем, шегички, в момента работим с един и същ мениджър (б.а. Николай Жейнов). Не сме го мислили, минавало ми е през главата. Би било интересно според мен да се съберат 5-6 спортисти от всякаква сфера, да се направи едно комплексно състезание, да е добре за всички - нещо от сорта на “Игри на волята”. Според мен ще стане много готино, шоу, знаеш, че съм много отворен за такива неща. Още утре мога да го направя това нещо без да се замисля, като за мен това ще е почивка от моите неща в атлетиката и тренировките. Аз съм много отворен за такова нещо, обичам предизвикателства и такива неща. Със сигурност е хубава идея, но смятам, че много трудно би се случила. По-скоро хората не биха били толкова отворени като мен за такъв тип нещо и ги разбирам напълно”, сподели Саръбоюков в “Гостът на Sportal.bg”.



Цялото интервю с Божидар Саръбоюков може да намерите във видеото.

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Снимки: Борислав Цветанов