Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Саръбоюков е готов да се изправи в комплексно състезание срещу Насар и други родни спортисти

Саръбоюков е готов да се изправи в комплексно състезание срещу Насар и други родни спортисти

  • 24 сеп 2026 | 09:15
  • 148
  • 0

Европейският шампион в скока на дължина в зала от 2025 г. Божидар Саръбоюков винаги е обичал да предизвиква себе си. В “Гостът на Sportal.bg” той разкри, че би се изправил в комплексно състезание срещу други спортисти.

10 "Гостът на Sportal.bg" с Божидар Саръбоюков

За скок дължина от място срещу Карлос Насар: “Не сме го говорили - имало е закачки, но не сме си толкова близки, виждали сме се няколко пъти. За мен е стабилен човек, имаме какво да кажем, шегички, в момента работим с един и същ мениджър (б.а. Николай Жейнов). Не сме го мислили, минавало ми е през главата. Би било интересно според мен да се съберат 5-6 спортисти от всякаква сфера, да се направи едно комплексно състезание, да е добре за всички - нещо от сорта на “Игри на волята”. Според мен ще стане много готино, шоу, знаеш, че съм много отворен за такива неща. Още утре мога да го направя това нещо без да се замисля, като за мен това ще е почивка от моите неща в атлетиката и тренировките. Аз съм много отворен за такова нещо, обичам предизвикателства и такива неща. Със сигурност е хубава идея, но смятам, че много трудно би се случила. По-скоро хората не биха били толкова отворени като мен за такъв тип нещо и ги разбирам напълно”, сподели Саръбоюков в “Гостът на Sportal.bg”.

Цялото интервю с Божидар Саръбоюков може да намерите във видеото.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Лека атлетика

Нгетич се цели в пистата за Световното в Пекин

Нгетич се цели в пистата за Световното в Пекин

  • 23 сеп 2026 | 12:03
  • 407
  • 0
Батоклети се завръща към крос-кънтри след успехите си на пистата

Батоклети се завръща към крос-кънтри след успехите си на пистата

  • 23 сеп 2026 | 10:53
  • 981
  • 0
Лике Клавер за увереността и бягането с Брьодерс-Бол

Лике Клавер за увереността и бягането с Брьодерс-Бол

  • 23 сеп 2026 | 10:36
  • 846
  • 0
Голямо име в спорта вдъхнови Виктория Ангелова за каубойската шапка

Голямо име в спорта вдъхнови Виктория Ангелова за каубойската шапка

  • 23 сеп 2026 | 10:05
  • 5401
  • 0
Виктория Ангелова в "Гостът на Sportal.bg": Още на първия ден в атлетиката се разплаках

Виктория Ангелова в "Гостът на Sportal.bg": Още на първия ден в атлетиката се разплаках

  • 23 сеп 2026 | 09:55
  • 13765
  • 10
Европейската атлетика обяви рекорден награден фонд от 3,5 милиона евро за Силезия 2028

Европейската атлетика обяви рекорден награден фонд от 3,5 милиона евро за Силезия 2028

  • 22 сеп 2026 | 13:29
  • 1075
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА започва защитата на Купата в Смолян или Несебър, Левски може да гостува в Ловеч

ЦСКА започва защитата на Купата в Смолян или Несебър, Левски може да гостува в Ловеч

  • 23 сеп 2026 | 18:40
  • 43610
  • 148
Божидар Саръбоюков в "Гостът на Sportal.bg": Ще гоня до последно световния рекорд

Божидар Саръбоюков в "Гостът на Sportal.bg": Ще гоня до последно световния рекорд

  • 24 сеп 2026 | 09:00
  • 555
  • 1
Лигата на нациите стартира ударно с битка на гиганти

Лигата на нациите стартира ударно с битка на гиганти

  • 24 сеп 2026 | 07:55
  • 2473
  • 0
Апоел и Байерн дават началото на сезона в Евролигата в София

Апоел и Байерн дават началото на сезона в Евролигата в София

  • 24 сеп 2026 | 07:10
  • 1631
  • 0
Везенков и компания започват днес защитата на титлата в Евролигата

Везенков и компания започват днес защитата на титлата в Евролигата

  • 24 сеп 2026 | 07:25
  • 2339
  • 0
Бомба! Финландия изхвърли Италия от ЕвроВолей 2026

Бомба! Финландия изхвърли Италия от ЕвроВолей 2026

  • 24 сеп 2026 | 00:54
  • 23096
  • 22