Батоклети се завръща към крос-кънтри след успехите си на пистата

Италианската лекоатлетка Надя Батоклети беше обявена сред участниците в “Крос Интернасионал де Италика“ – състезание от златния тур на Световната атлетика по крос-кънтри. Надпреварата ще се проведе на 8 ноември в Сантипонсе, близо до Севиля.

Батоклети се радва на пореден звезден сезон на пистата, който включваше златен медал на 3000 метра от Световното първенство по лека атлетика в зала и нов дубъл на 5000 и 10 000 метра на Европейското първенство в Бирмингам.

След като завърши сезона си на писта с две бягания на 1500 метра под четири минути, Батоклети сега ще насочи вниманието си обратно към крос-кънтри. Това е част от подготовката ѝ за Европейското първенство по крос-кънтри в Белград на 13 декември, където 26-годишната атлетка може да се бори за трета поредна титла при жените.

Сред последните победителки в състезанието за жени на “Крос Интернасионал де Италика“ са кенийките Вивиан Черуйот (2011 г.), Фейт Кипиегон (2016 г.), Беатрис Чепкоеч (2019 г.) и Беатрис Чебет (2024 г.), както и Уинфред Яви от Бахрейн (2025 г.).

Въпреки това, от създаването на надпреварата през 1982 г. досега, нито при мъжете, нито при жените е имало италиански победител.

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Снимки: Gettyimages