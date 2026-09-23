Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Батоклети се завръща към крос-кънтри след успехите си на пистата

Батоклети се завръща към крос-кънтри след успехите си на пистата

  • 23 сеп 2026 | 10:53
  • 237
  • 0
Батоклети се завръща към крос-кънтри след успехите си на пистата

Италианската лекоатлетка Надя Батоклети беше обявена сред участниците в “Крос Интернасионал де Италика“ – състезание от златния тур на Световната атлетика по крос-кънтри. Надпреварата ще се проведе на 8 ноември в Сантипонсе, близо до Севиля.

Батоклети се радва на пореден звезден сезон на пистата, който включваше златен медал на 3000 метра от Световното първенство по лека атлетика в зала и нов дубъл на 5000 и 10 000 метра на Европейското първенство в Бирмингам.

След като завърши сезона си на писта с две бягания на 1500 метра под четири минути, Батоклети сега ще насочи вниманието си обратно към крос-кънтри. Това е част от подготовката ѝ за Европейското първенство по крос-кънтри в Белград на 13 декември, където 26-годишната атлетка може да се бори за трета поредна титла при жените.

Сред последните победителки в състезанието за жени на “Крос Интернасионал де Италика“ са кенийките Вивиан Черуйот (2011 г.), Фейт Кипиегон (2016 г.), Беатрис Чепкоеч (2019 г.) и Беатрис Чебет (2024 г.), както и Уинфред Яви от Бахрейн (2025 г.).

Въпреки това, от създаването на надпреварата през 1982 г. досега, нито при мъжете, нито при жените е имало италиански победител.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Европейската атлетика обяви рекорден награден фонд от 3,5 милиона евро за Силезия 2028

Европейската атлетика обяви рекорден награден фонд от 3,5 милиона евро за Силезия 2028

  • 22 сеп 2026 | 13:29
  • 1014
  • 0
Натали Костова пред Sportal.bg: Контузията кали волята, търпението и характера ми

Натали Костова пред Sportal.bg: Контузията кали волята, търпението и характера ми

  • 22 сеп 2026 | 13:05
  • 5376
  • 0
Победители в 57-ия шосеен пробег “Колю Фичето“

Победители в 57-ия шосеен пробег “Колю Фичето“

  • 21 сеп 2026 | 15:36
  • 1606
  • 0
Ларос претърпя операция на ахилеса след година, белязана от контузии

Ларос претърпя операция на ахилеса след година, белязана от контузии

  • 21 сеп 2026 | 15:28
  • 518
  • 0
Повече от 400 атлети от 12 държави ще се включат в трансграничния шосеен пробег между Гюргево и Русе

Повече от 400 атлети от 12 държави ще се включат в трансграничния шосеен пробег между Гюргево и Русе

  • 21 сеп 2026 | 15:08
  • 1424
  • 0
Алмгрен: Все още е сюрреалистично, че преминах от 400 метра към полумаратон

Алмгрен: Все още е сюрреалистично, че преминах от 400 метра към полумаратон

  • 21 сеп 2026 | 13:37
  • 1312
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Виктория Ангелова в "Гостът на Sportal.bg": Още на първия ден в атлетиката се разплаках

Виктория Ангелова в "Гостът на Sportal.bg": Още на първия ден в атлетиката се разплаках

  • 23 сеп 2026 | 09:55
  • 2566
  • 0
Време е за жребия за Купата на България

Време е за жребия за Купата на България

  • 23 сеп 2026 | 10:00
  • 4155
  • 2
Левски вади сериозна сума за нападател

Левски вади сериозна сума за нападател

  • 23 сеп 2026 | 07:48
  • 22392
  • 29
Започна благотворителният търг с ценни артикули на Красимир Балъков

Започна благотворителният търг с ценни артикули на Красимир Балъков

  • 23 сеп 2026 | 10:27
  • 1495
  • 0
В Хърватия: Игор Йовичевич се завръща в Лудогорец

В Хърватия: Игор Йовичевич се завръща в Лудогорец

  • 23 сеп 2026 | 09:36
  • 4333
  • 2
Григор Димитров загуби още на старта на "Чалънджър" в Сен Тропе

Григор Димитров загуби още на старта на "Чалънджър" в Сен Тропе

  • 22 сеп 2026 | 21:46
  • 18661
  • 49