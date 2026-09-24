Никола Цолов с отлично 3-то време в тренировката в Баку

Никола Цолов започна изключително важният 12-ти кръг за сезона във Формула 2 с трето време в свободната тренировка на уличната писта в азербайджанската столица Баку.

67 точки в Баку ще решат битката на Никола Цолов за титлата

В самия край на 45-минутната подготвителна сесия Българския лъв завъртя обиколка за 1:56.821, за да влезе в тройката. Пилотът на Кампос постигна този резултат без системата DRS на дългата старт-финална права, която беше деактивирана заради излетелия от трасето дебютант Хию Ямакоши.

🟢 GREEN LIGHT FOR FP 🟢



45 minutes for the drivers to get up to speed with the Baku City Circuit... 👀



You can follow all the action via live timing ⏱️👉 https://t.co/qLgyAl7LUL#F2 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/80tRAOQrDK — Formula 2 (@Formula2) September 24, 2026

Най-бърз в рамките на тренировката край бреговете на Каспийско море беше Куш Майни, който оглави класирането за 1:56.532. Втори с пасив от 0.204 секунди се класира Алекс Дън, който също нямаше DRS в края на своя финален летящ тур, докато Майни имаше възможността да отвори своето заедно крило.

Maini secures top spot! 🥇



Kush snatches the fastest lap at the end of Free Practice ahead of fellow Alpine Junior, Alex Dunne 🩷👊#F2 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/oqszD88hgw — Formula 2 (@Formula2) September 24, 2026

Цолов изостана с 0.289 от лидера, а зад него петицата допълниха Колтън Херта и Габриеле Мини. Основният конкурент на Българския лъв в битката за титлата Рафаел Камара се класира шести, изоставайки с 0.778 от Майни. В топ 10 в края на тренировката в Баку влязоха още Лорън ван Хьопен, Мартиниус Стеншорн, Ритомо Мията и Мари Боя.

Състезателният уикенд от Формула 2 в Баку ще продължи днес в 13:00 часа българско време с първата от двете квалификационни сесии, която ще определи реда на стартиране за спринта и първото основно състезание. Втората квалификация, която ще определи реда на потегляне за второто основно състезание в събота, е предвидена за 13:30 часа.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

Снимки: FIA Formula 2

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google