Европейската атлетика обяви рекорден награден фонд от 3,5 милиона евро за Силезия 2028

Европейската атлетика обяви, че за Европейското първенство по лека атлетика в Силезия през 2028 г. ще бъде осигурен рекорден награден фонд от 3,5 милиона евро. Тази значима инвестиция, одобрена от Съвета на Европейската атлетика, представлява сериозно увеличение на паричните награди за атлетите на европейските шампионати.

След въвеждането на десет бонуса от по 50 000 евро за високи постижения като част от инициативата “Златна корона“ на първенствата в Рим 2024 и Бирмингам 2026, наградният фонд в Силезия 2028 ще бъде разпределен между всички атлети, класирали се в топ осем във всяка от 50-те дисциплини.

Новата структура гарантира равнопоставеност между всички дисциплини, като отдава дължимото признание не само на медалистите, но и на всички състезатели, достигнали до финалната осмица.

Всеки индивидуален златен медалист ще получи голямата награда от 30 000 евро, докато сребърните и бронзовите медалисти ще вземат съответно 15 000 и 10 000 евро.

Атлетите, завършили от четвърто до осмо място, ще получат съответно 5000, 4000, 3000, 2000 и 1000 евро. При щафетните бягания паричната награда ще бъде разпределена между членовете на отбора.

Президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов заяви, че рекордният награден фонд ще придаде още по-голямо значение на това, което вече се очертава като историческо издание на шампионата.

“Двадесет и осмото издание на Европейското първенство по лека атлетика вече ще бъде много специално събитие, тъй като Полша за първи път е домакин на нашия водещ шампионат, а това съобщение издига Силезия 2028 на още по-високо ниво“, каза Карамаринов.

“Полша има прекрасни атлетически традиции, знаещи и страстни фенове и доказан опит в организирането на изключителни събития. Очакваме с нетърпение да доведем най-добрите атлети на Европа в Силезия за едно първенство, което вярваме, че ще бъде наистина незабравимо за атлетите, зрителите и нашия спорт.“

Изпълнителният директор на Европейската атлетика Кристиан Милц заяви, че решението отразява ангажимента на Съвета на Европейската атлетика да подкрепя атлетите, като същевременно продължава да издига престижа на спорта.

“Съветът на Европейската атлетика взе важно решение, което демонстрира нашия ангажимент към атлетите, които са в сърцето на нашия спорт“, каза Милц.

“Виждаме как европейските атлети постигат изключителни резултати и завладяват въображението на публиката по целия свят. Важно е да продължим да намираме значими начини да ги признаваме и подкрепяме, а този рекорден награден фонд е важна стъпка в тази посока.“

“Силезия 2028 ще се проведе и в олимпийска година, когато очите на света отново ще бъдат насочени към атлетиката. Европейското първенство ще даде на нашите атлети още един важен момент под светлината на прожекторите и още една възможност да вдъхновят милиони фенове в Европа и извън нея.“

Полякинята Пиа Скжижовска спечели титлата на 100 метра с препятствия на Европейското първенство в Мюнхен през 2022 г., преди да добави бронз в Рим 2024 и сребро в Бирмингам 2026.

Новоизбраният председател на Комисията на атлетите към Европейската атлетика и една от потенциалните фаворитки на домакините в Силезия 2028 приветства новината.

“От името на европейските атлети сме щастливи, че спортът признава постиженията на своите състезатели с подходящи финансови награди“, каза Скжижовска.

“Това поставя леката атлетика редом до други големи международни спортове и сме благодарни на Европейската атлетика за тази смела стъпка напред.“

“Знам, че Силезия 2028 ще бъде много специално събитие. Полша обича атлетиката и този нов награден фонд ще допринесе много за това най-добрите европейски атлети да покажат най-добрите си постижения пред едни от най-страстните фенове в света.“

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Снимки: Gettyimages