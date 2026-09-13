Божидар Саръбоюков: Много съм доволен, че сезонът приключи по този начин

Божидар Саръбоюков направи последното си състезание за 2026 г. вчера на Световното първенство Ultimate в Будапеща, където завърши втори в скока на дължина след двукратния олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу. Само един сантиметър раздели двамата балкански атлети, като гръцкият скачач извоюва трофея с 8.35 м, а Саръбоюков остана втори с 8.34 м. Възпитаникът на Димитър Карамфилов “оцеля” в една изключително тежка и изпълнена с множество състезания година, като намери място в тройка и на трите големи шампионата през 2026 г. През зимата той спечели бронзов медал на Световното първенство в зала в Торен, през август отново беше бронзов медалист на Европейското в Бирмингам, а вчера се нареди втори и в този нов шампионат Ultimate. Саръбоюков подобри и националния рекорд на България, като вече оглавява вечната ранглиста с 8.49 м.

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“Много съм доволен, защото тези дни ми минаваха мисли през главата как ще приключи сезонът. Знам, че ако беше приключил лошо, със сигурност щях да съм много мотивиран за подготовката за зимния сезон. Сега също съм много мотивиран, но бонусът е, че приключих добре. Защото тук ставаше въпрос, както за едно много елитно състезание, така и финансово. Знаете, че тук беше по-трудно от световно и олимпиада да се класира човек, тъй като е много ограничена бройката.

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Хареса ми обстановката като публика, а и имах да си връщам, тъй като преди 3 години на този стадион помня, че скочих нещо от сорта на 7.76-7, така че това също ми беше в главата. Много се радвам, че всичко приключи по този начин за мен, за треньора ми, че зарадвах моите близки, семейството, федерацията и всички останали, които ме гледаха днес. Знам, че отново вдигнах публиката на крака”, каза Саръбоюков пред БФЛА след състезанието в Будапеща.

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Снимки: Gettyimages