Лике Клавер за увереността и бягането с Брьодерс-Бол

Лике Клавер е доминираща сила в нидерландския отбор от години, като постоянно намира място на подиумите на световната сцена. Всъщност тя е печелила златен медал от всички големи световни първенства – олимпийски игри, световни и европейски шампионати. Тя също така е изградила общност от близо един милион последователи в Инстаграм, където споделя съдържание от състезания, моменти извън пистата и любовта си към модата. Но въпреки всичките си постижения и привидна увереност, Клавер все още има своите несигурности.

Когато стъпи на пистата, тя изглежда силна, смела и яростна. Вътрешно обаче нейният монолог често не отразява това, което зрителите наблюдават.

“Е, честно казано, не (невинаги се чувствам уверена)“, каза Клавер. “Но това ми харесва, харесва ми, че мога да покажа, че се чувствам уверена, но същевременно приемам много от несигурностите си.“

“Наистина виждам несигурностите си, приемам ги и приемам, че те съществуват. Не ме интересува дали хората ги виждат, аз съм уверена в рамките на своите несигурности.“

“Преди всичко съм човек, аз съм момиче, така че независимо дали става въпрос за тялото или за характера, разбира се, че имам несигурности. Но също и на пистата – бягам ли достатъчно добре? Изглежда ли тялото ми добре по време на състезание? Правя ли глупави неща?“

“Не знам. Също така не искам да се излагам.“

Възходът на нидерландците

Въпреки че може да има някои несигурности, тяхното приемане е помогнало на Клавер да се представя отлично на пистата, включително да бяга под 50 секунди осем пъти през 2026 г.

Тази година тя спечели бронз на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 на 400 метра и в смесената щафета 4х400 метра, както и злато в женската щафета 4х400 метра. Тя също така изравни личния си рекорд от 49.58 секунди, който първоначално постави през 2024 г., в допълнение към най-постоянния си сезон досега.

Но не само Клавер постигна голям успех през последните пет години, тъй като целият нидерландски отбор се изкачи в ранглистата. Те постигнаха особен успех в различните щафети на 4х400 метра, като Клавер и Фемке Брьодерс-Бол бяха движещи сили.

“Наистина чувствам, че Фемке Брьодерс-Бол изигра голяма роля в моето развитие като атлет“, обясни Клавер. “Това ме прави по-силна, направи ме по-издръжлива и мисля, че заедно, тъй като винаги сме били много добри приятелки, можем да се изграждаме взаимно.“

“Мисля, че ние (отборът на Нидерландия) поставихме добра основа и виждаме, че талантите са много щастливи да работят с нас и също да стават по-добри атлети.“

Лудостта извън сезона

Сега, когато сезонът приключи, Клавер вече е насочила поглед към 2027 г., но не заради състезанията, а по-скоро защото е уверена, че може да постигне много повече отвътре. Преходът от чести състезания през летните месеци към есента и връщането към чисти тренировки може да бъде шок. Това обаче не притеснява Клавер. Напротив, тя всъщност обича болката от тренировките.

“Хубаво е да съм в тренировъчен режим и да правя това, което обичам, така че няма напрежение, нищо, просто тренировки и работа с тялото ми“, каза тя.

“И мисля, че тъй като си почивам от същинските състезания, това ме прави гладна и след това съм свежа за надпреварите. Но дори не очаквам с нетърпение да се състезавам отново, а просто работя. Обичам да тренирам, обичам да изпитвам тази болка и да се възстановявам от сесиите на хълм, от млечната киселина.

Това всъщност е, по дяволите, нещото, което очаквам с нетърпение. Но трябва да сме малко луди, за да сме в бягането на 400 метра, всички момичета са малко луди.“

След най-добрия си сезон досега, Клавер има високи очаквания към себе си, но също така се фокусира върху насладата от тренировъчния процес, а не само върху резултатите.

Ключова част от нейната психическа подготовка за състезания е да бъде “истински щастлива“ с това, което прави, както и да балансира с правилното количество почивка.

Може да минат няколко месеца, преди да видим нидерландската звезда отново на пистата, но тя очаква с нетърпение да види какво още може да постигне.

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Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago