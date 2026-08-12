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  3. Саръбоюков пред Sportal.bg: Радвам се, но знам, че мога много повече

Саръбоюков пред Sportal.bg: Радвам се, но знам, че мога много повече

  • 12 авг 2026 | 08:48
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Божидар Саръбоюков показа характер и извоюва бронзов медал на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Българинът стигна до бронза в дългия скок с 8.26 метра, постигнати в последния шести опит. След състезанието той сподели мнението си пред Sportal.bg.

“Доволен съм от спечеления медал. Ясно е, че резултатът не е това, което очаквахме, но и времето не позволяваше повече. Нито един от конкурентите ми не можа да направи най-добрия си резултат през сезона. Трябва да приемем условията, те са еднакви за всички”, заяви Саръбоюков.

Божидар Саръбоюков спечели европейски медал!
Божидар Саръбоюков спечели европейски медал!

“Тентоглу отново показа кой е царят в сектора, но можех да се преборя за втоото място. Да, показах силна психика при последния опит, но трябва да имам същата нагласа от самото начало на състезанието. В първите опити бях плах. Трябваше да изостана, за да рискувам. Тогава ми мина през главата, че ще направя добър последен опит. Знаех го, въпреки умората”, продължи най-добрият български лекоатлет.

“Щастлив съм най-вече за себе си и за треньора ми. Още не съм говорил с него. Не вярвам да е доволен. Аз също не съм доволен от липсата на постоянство. Мога много повече, а и съм в добра форма. Имам големи цели. Това е само началото”, подчерта Саръбоюков.

“Подкрепата на сестра ми и приятелката ми много ми помогнаха и ме мотивираха. Смятам, че съм ги зарадвал, колкото и трудно да беше състезанието. Те знаят, че ми костваше много да се преборя за този медал”, призна Божидар.

“Винаги се стремя към първото място. Пресдтоят още няколко важни състезания през сезона и се надявам поне в едно от тях да победя Тентоглу. Доволен съм от резултата си през сезона, но знам, че мога и повече. Фокусът ми беше най-вече към Европейското първенство. В турнирите от Диамантената лига трябва да покажа, че съм научил грешката си от днес”, добави Саръбоюков.

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