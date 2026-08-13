Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Треньорът на Саръбоюков: Ще дойде един ден, когато Божидар ще направи големия скок

Треньорът на Саръбоюков: Ще дойде един ден, когато Божидар ще направи големия скок

  • 13 авг 2026 | 15:38
  • 399
  • 0

Треньорът на Божидар Саръбоюков, който спечели бронз в скока на дължина на Европейското първенство - Димитър Карамфилов, заяви, че всичко е приключило с щастлив край благодарение на усилията на лекоатлета.

Медалистът Саръбоюков в София: Най-сладко е да го направиш в последния опит
Медалистът Саръбоюков в София: Най-сладко е да го направиш в последния опит

"Най-хубаво си е в България, да ви кажа на всички. От тук няма по-хубаво място. Равносметката е, че благодарение на усилията, които направи Божидар, завършихме с щастлив край. Макар че не бяха толкова благоприятни условията за скок дължина, Божидар успя да се пребори с вятъра и накрая, както ми се беше изправила косата, която нямам, успя да се класира на трето място и заслужи бронзовия медал", коментира Карамфилов на летището в София след пристигането от Бирмингам.

"Аз и друг път съм казвал, че самият аз не знам къде му е пределът на Божидар, но ще дойде един ден, когато той ще направи големия скок и тогава вече ще говорим за предела. Не искам да казвам резултат, понеже може да скочи огромен скок", продължи треньорът.

Саръбоюков пред Sportal.bg: Радвам се, но знам, че мога много повече
Саръбоюков пред Sportal.bg: Радвам се, но знам, че мога много повече

"Да ви кажа честно, не тръгна много добре състезанието с този силен насрещен вятър. Постоянно променяхме разбега. Накрая вече в последния опит той предложи да дръпне половин стъпка назад и да бяга колкото може по-бързо и така се получи този скок, с който излезе на трето място. В крайна сметка можеше и повече, но медалът си е медал. Естествено Тентоглу, както и Божидар каза, е царят на скока, нямаше как да го достигнем него, но можеше второ място. Но това е спортът, това е състезанието. Побеждава този, който е най-добрият за момента", добави Димитър Карамфилов.

Божидар Саръбоюков спечели европейски медал!
Божидар Саръбоюков спечели европейски медал!

"Управлението на спортната форма е едно от най-трудните неща. Това зависи индивидуално за всеки спортист. При него в момента спортната форма я управляваме като участваме на тези толкова много състезания - това за първи път на него му се случва, а и на мен като треньор - състезател да участва на такава голяма поредица. Предстоят още четири състезания и успяваме да направим това, което трябва, за да бъде в добра спортна форма на всяко едно от тях", обясни Карамфилов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Важен ден за българската лека атлетика

Важен ден за българската лека атлетика

  • 13 авг 2026 | 09:08
  • 9880
  • 8
Джоузеф зарадва Швейцария с европейската титла на 110 м/пр

Джоузеф зарадва Швейцария с европейската титла на 110 м/пр

  • 13 авг 2026 | 00:03
  • 1324
  • 0
Заплеталова стъпи на европейския трон на 400 м/пр и донесе историческа титла на Словакия

Заплеталова стъпи на европейския трон на 400 м/пр и донесе историческа титла на Словакия

  • 12 авг 2026 | 23:49
  • 3095
  • 0
Косонен детронира Фантини от европейския връх и заслужи първо злато при жените

Косонен детронира Фантини от европейския връх и заслужи първо злато при жените

  • 12 авг 2026 | 23:38
  • 1626
  • 0
Хъдсън-Смит стигна до трета европейска титла на 400 метра

Хъдсън-Смит стигна до трета европейска титла на 400 метра

  • 12 авг 2026 | 23:16
  • 2205
  • 0
Петрова с пети стартов номер, Начева ще скача последна във финала на Европейското

Петрова с пети стартов номер, Начева ще скача последна във финала на Европейското

  • 12 авг 2026 | 21:37
  • 3238
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА поглежда към плейофите в Лига Европа с едно наум

ЦСКА поглежда към плейофите в Лига Европа с едно наум

  • 13 авг 2026 | 08:00
  • 28014
  • 144
ЦСКА би рекорда за най-посетен мач от началото на сезона

ЦСКА би рекорда за най-посетен мач от началото на сезона

  • 13 авг 2026 | 15:54
  • 8999
  • 31
АЕК има класа, но загуби една от най-важните си фигури

АЕК има класа, но загуби една от най-важните си фигури

  • 13 авг 2026 | 10:16
  • 33192
  • 21
Медалистът Саръбоюков в София: Най-сладко е да го направиш в последния опит

Медалистът Саръбоюков в София: Най-сладко е да го направиш в последния опит

  • 13 авг 2026 | 13:01
  • 6211
  • 1
Официално: Димитър Митов подписа с клуб, който доскоро игра в Бундеслигата

Официално: Димитър Митов подписа с клуб, който доскоро игра в Бундеслигата

  • 13 авг 2026 | 12:52
  • 7995
  • 17
Кои отбори ще стигнат до плейофния кръг в Лига Европа?

Кои отбори ще стигнат до плейофния кръг в Лига Европа?

  • 13 авг 2026 | 07:40
  • 10706
  • 0