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Блестящ Саръбоюков отстъпи само с 1 см на Тентоглу в битката за абсолютен шампион

  • 12 сеп 2026 | 21:35
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Божидар Саръбоюков завърши по отличен начин изключително дългата за него състезателна 2026 година. Възпитаникът на Димитър Карамфилов “изпусна” голямата титла на Световния шампионат Ultimate, след като остана само на 1 сантиметър от победителя Милтиадис Тентоглу. Българинът записа 8.34 метра (+0.8 м/сек) в най-добрия с последен опит, но остана втори в надпреварата, след като гръцкият скачач извоюва трофея с 8.35 м (0.0 м/сек) и така се реваншира за загубата от Тиджей Гейл в борбата за диамантения трофей. На трета позиция се нареди сребърният медалист от Европейското първенство в Бирмингам Симон Ехамер с 8.07 м (+0.7 м/сек). 

Европейският шампион в зала от Апелдорн 2025 започна състезанието със стабилен опит от 8.09 м (+1.4 м/сек). Във втория опит българинът отново се е приземил над 8 метра, но тъй като опитът не е бил измерен, той е получил възможност да го повтори и метражът е бил 7.92 м (-1.1 м/сек). При третото си излизане в сектора Саръбоюков се приземи на 8.17 м (-0.3 м/сек), а в последния си четвърти той даде най-доброто от себе си, за да се опита да победи Тентоглу, но в крайна сметка опитът от 8.34 м (+0.8 м/сек) го нареди втори в крайното подреждане.

За второто си място в Будапеща Саръбоюков ще спечели $75 000 от наградния фонд. 

Така талантът от Харманли за пореден път доказа своята стабилност в сектора. През тази година Саръбоюков спечели бронзов медал на Световното първенство в зала в Торун през март, а през лятото извоюва бронз и на Европейското първенство в Бирмингам през август. 

Освен това Саръбоюков подобри националния рекорд на България, като в най-добрия си опит тази година записа 8.49 м в Пловдив. 

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Снимки: Gettyimages

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