Блестящ Саръбоюков отстъпи само с 1 см на Тентоглу в битката за абсолютен шампион

Божидар Саръбоюков завърши по отличен начин изключително дългата за него състезателна 2026 година. Възпитаникът на Димитър Карамфилов “изпусна” голямата титла на Световния шампионат Ultimate, след като остана само на 1 сантиметър от победителя Милтиадис Тентоглу. Българинът записа 8.34 метра (+0.8 м/сек) в най-добрия с последен опит, но остана втори в надпреварата, след като гръцкият скачач извоюва трофея с 8.35 м (0.0 м/сек) и така се реваншира за загубата от Тиджей Гейл в борбата за диамантения трофей. На трета позиция се нареди сребърният медалист от Европейското първенство в Бирмингам Симон Ехамер с 8.07 м (+0.7 м/сек).

Европейският шампион в зала от Апелдорн 2025 започна състезанието със стабилен опит от 8.09 м (+1.4 м/сек). Във втория опит българинът отново се е приземил над 8 метра, но тъй като опитът не е бил измерен, той е получил възможност да го повтори и метражът е бил 7.92 м (-1.1 м/сек). При третото си излизане в сектора Саръбоюков се приземи на 8.17 м (-0.3 м/сек), а в последния си четвърти той даде най-доброто от себе си, за да се опита да победи Тентоглу, но в крайна сметка опитът от 8.34 м (+0.8 м/сек) го нареди втори в крайното подреждане.

За второто си място в Будапеща Саръбоюков ще спечели $75 000 от наградния фонд.

Така талантът от Харманли за пореден път доказа своята стабилност в сектора. През тази година Саръбоюков спечели бронзов медал на Световното първенство в зала в Торун през март, а през лятото извоюва бронз и на Европейското първенство в Бирмингам през август.

Освен това Саръбоюков подобри националния рекорд на България, като в най-добрия си опит тази година записа 8.49 м в Пловдив.

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Снимки: Gettyimages