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  3. Саръбоюков завърши четвърти в диамантения финал, Гейл отново №1

Саръбоюков завърши четвърти в диамантения финал, Гейл отново №1

  • 4 сеп 2026 | 20:44
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Саръбоюков завърши четвърти в диамантения финал, Гейл отново №1

Бронзовият медалист в скока на дължина от Световното първенство в зала в Торун тази зима и от Европейското на открито през миналия месец Божидар Саръбоюков завърши четвъртия в първия диамантен финал в своята кариера. Възпитаникът на Димитър Карамфилов постигна 8.00 метра (-0.2 м/сек) в най-добрия си опит в Брюксел днес. Талантът от Харманли записа още два успешни опита тази вечер, в които се приземи на 7.77 м (+1.9 м/сек) и 7.84 м (-0.6 м/сек). В последния шести си опит българинът постигна много добър метраж, но 1 сантиметър въздушен фал го раздели от по-добър резултат в днешната надпревара. 

През сезона Саръбоюков участва във всичките шест диамантени турнира в скока на дължина, като в Рим записа и първата си победа в престижната верига. 

Големият победител в битката за диамантения трофей за 2026 г. е световният шампион от Доха 2019 Таджей Гейл (Ямайка), който скочи 8.46 м (+1.4 м/сек) в последния си шести опит. Така той си осигури трофей в дисциплината за втора поредна година, след като беше победител и през 2025 г. 

Носителят на всички възможни титли в дисциплината Милтиадис Тентоглу (Гърция), който водеше състезанието почти през цялото време, в крайна сметка остана втори с 8.40 м (+0.5 м/сек). Трети завърши сребърният европейски медалист Симон Ехамер (Швейцария) с 8.23 м (-0.2 м/сек). 

През 2026 г. Саръбоюков няколко пъти подобри националния рекорд на България в дисциплината, като в най-добрия си от тях постигна 8.49 м в Пловдив през лятото. 

Последният старт за сезона за Саръбоюков ще е другата седмица на Световния шампионат Ultimate в Будапеща, където отново сили ще премерят най-добрите състезатели във всяка дисциплина.

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Снимки: Gettyimages

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