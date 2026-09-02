Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Големият финал в Брюксел с участието на Божидар Саръбоюков

Големият финал в Брюксел с участието на Божидар Саръбоюков

  • 2 сеп 2026 | 12:36
  • 726
  • 0
Големият финал в Брюксел с участието на Божидар Саръбоюков

Настъпи моментът за големия финал на Диамантената лига. Божидар Саръбоюков влиза в спор за диамантения трофей на 4 септември (петък).

В Брюксел европейският шампион в зала от 2025 г. ще се състезава във финала на най-престижната верига в леката атлетика рамо до рамо с всички елитни атлети в сектора.

Бронзовият медалист от първенството на Стария континент в Бирмингам 2026 взе участие във всеки един от турнирите през сезона, в чиято програма бе включен скокът на дължина. Той заслужи три подиума, сред които и историческа победа в Рим.

Надпреварата в Брюксел е на 4 септември от 19:30 ч. по Max One, а специален гост в студийната програма, която започва 15 минути по-рано, ще бъде президентът на БФЛА Георги Павлов.

В коментара заедно с Иван Чешанков ще се включи и носителката на бронзов медал в бягането на 100 м с пр. от Еврошампионата в Мюнхен през 2002 г. Яна Касова.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Галин Костадинов спечели световна титла в тласкането на гюле за ветерани

Галин Костадинов спечели световна титла в тласкането на гюле за ветерани

  • 1 сеп 2026 | 18:30
  • 778
  • 0
Разкриха трофеите за Световния шампионат по лека атлетика Ultimate

Разкриха трофеите за Световния шампионат по лека атлетика Ultimate

  • 1 сеп 2026 | 17:46
  • 1068
  • 0
Георги Павлов в “Гостът на Sportal.bg”: Божидар е локомотивът на атлетиката в момента, но ще има още няколко силни

Георги Павлов в “Гостът на Sportal.bg”: Божидар е локомотивът на атлетиката в момента, но ще има още няколко силни

  • 1 сеп 2026 | 16:56
  • 6685
  • 5
Георги Павлов: София е едно от най-мизерните места за трениране на атлетика в България

Георги Павлов: София е едно от най-мизерните места за трениране на атлетика в България

  • 1 сеп 2026 | 16:39
  • 10241
  • 6
Български момичета със злато и рекорд в Бърно

Български момичета със злато и рекорд в Бърно

  • 1 сеп 2026 | 10:56
  • 1035
  • 2
Млади варненски атлети с успехи в Бърно

Млади варненски атлети с успехи в Бърно

  • 1 сеп 2026 | 10:50
  • 778
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Време е за най-старото столично дерби!

Време е за най-старото столично дерби!

  • 2 сеп 2026 | 07:20
  • 15927
  • 106
Билетите за Левски - ЦСКА вече са в продажба

Билетите за Левски - ЦСКА вече са в продажба

  • 2 сеп 2026 | 10:00
  • 9083
  • 40
Лудогорец договори халф от Аржентина

Лудогорец договори халф от Аржентина

  • 2 сеп 2026 | 09:13
  • 13288
  • 14
Трансферният прозорец в големите първенства официално затвори

Трансферният прозорец в големите първенства официално затвори

  • 2 сеп 2026 | 10:14
  • 157959
  • 40
Рекордният трансфер е факт: Енцо Фернандес премина в Манчестър Сити

Рекордният трансфер е факт: Енцо Фернандес премина в Манчестър Сити

  • 2 сеп 2026 | 01:37
  • 27165
  • 20
Байерн стартира защитата на Купата на Германия

Байерн стартира защитата на Купата на Германия

  • 2 сеп 2026 | 08:14
  • 5709
  • 15