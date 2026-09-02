Големият финал в Брюксел с участието на Божидар Саръбоюков

Настъпи моментът за големия финал на Диамантената лига. Божидар Саръбоюков влиза в спор за диамантения трофей на 4 септември (петък).

В Брюксел европейският шампион в зала от 2025 г. ще се състезава във финала на най-престижната верига в леката атлетика рамо до рамо с всички елитни атлети в сектора.

Бронзовият медалист от първенството на Стария континент в Бирмингам 2026 взе участие във всеки един от турнирите през сезона, в чиято програма бе включен скокът на дължина. Той заслужи три подиума, сред които и историческа победа в Рим.

Надпреварата в Брюксел е на 4 септември от 19:30 ч. по Max One, а специален гост в студийната програма, която започва 15 минути по-рано, ще бъде президентът на БФЛА Георги Павлов.

В коментара заедно с Иван Чешанков ще се включи и носителката на бронзов медал в бягането на 100 м с пр. от Еврошампионата в Мюнхен през 2002 г. Яна Касова.

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