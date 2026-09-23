Ювентус взима нов вратар до 24 часа

Ювентус е близо до финализиране на завръщането на вратаря Нето, като се очаква решение за свободния агент да бъде взето в рамките на следващите 24 часа. Според „Тутоспорт“, цитиран от „Калчомеркато“, „бианконерите“ не са убедени, че Карло Пинсолио предлага достатъчно сигурност като заместник на Гулиелмо Викарио. Това се налага след тежката контузия на Камил Грабара, който скъса кръстни връзки. Полякът вече е претърпял операция и ще отсъства от терените между шест и седем месеца.

37-годишният бразилец познава отлично клуба, след като прекара два сезона в Торино като резерва на Джанлуиджи Буфон, преди да премине във Валенсия. Той е без отбор, откакто договорът му с Ботафого изтече.

Вторият вратар на Ювентус скъса кръстна връзка

Името на Нето изпъкна като най-познатото сред свободните агенти, към които Ювентус можеше да се обърне след травмата на Грабара. Други варианти бяха Алесио Краньо и Алфред Гомис.

Въпреки че правилата за регистрация на играчи в състава се очакваше да ограничат избора, предишният престой на Нето в клуба и опитът му като втори вратар на най-високо ниво изглежда са наклонили везните в негова полза.

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Снимки: Gettyimages