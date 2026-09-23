Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Ювентус взима нов вратар до 24 часа

Ювентус взима нов вратар до 24 часа

  • 23 сеп 2026 | 05:58
  • 409
  • 0
Ювентус взима нов вратар до 24 часа

Ювентус е близо до финализиране на завръщането на вратаря Нето, като се очаква решение за свободния агент да бъде взето в рамките на следващите 24 часа. Според „Тутоспорт“, цитиран от „Калчомеркато“, „бианконерите“ не са убедени, че Карло Пинсолио предлага достатъчно сигурност като заместник на Гулиелмо Викарио. Това се налага след тежката контузия на Камил Грабара, който скъса кръстни връзки. Полякът вече е претърпял операция и ще отсъства от терените между шест и седем месеца.

37-годишният бразилец познава отлично клуба, след като прекара два сезона в Торино като резерва на Джанлуиджи Буфон, преди да премине във Валенсия. Той е без отбор, откакто договорът му с Ботафого изтече.

Вторият вратар на Ювентус скъса кръстна връзка
Вторият вратар на Ювентус скъса кръстна връзка

Името на Нето изпъкна като най-познатото сред свободните агенти, към които Ювентус можеше да се обърне след травмата на Грабара. Други варианти бяха Алесио Краньо и Алфред Гомис.

Въпреки че правилата за регистрация на играчи в състава се очакваше да ограничат избора, предишният престой на Нето в клуба и опитът му като втори вратар на най-високо ниво изглежда са наклонили везните в негова полза.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кевин Де Бройне не мисли да се отказва от националния отбор на Белгия

Кевин Де Бройне не мисли да се отказва от националния отбор на Белгия

  • 23 сеп 2026 | 00:08
  • 524
  • 0
Бенямин Шешко пропуска мачовете на Словения заради контузия

Бенямин Шешко пропуска мачовете на Словения заради контузия

  • 22 сеп 2026 | 23:37
  • 568
  • 0
Микел Артета се разбра с Арсенал за нов договор

Микел Артета се разбра с Арсенал за нов договор

  • 22 сеп 2026 | 23:23
  • 2289
  • 3
Килиан Мбапе: Бях изключително близо до трансфер в Ливърпул

Килиан Мбапе: Бях изключително близо до трансфер в Ливърпул

  • 22 сеп 2026 | 22:38
  • 6068
  • 5
Борусия (Мьонхенгладбах) обяви новия си треньор

Борусия (Мьонхенгладбах) обяви новия си треньор

  • 22 сеп 2026 | 21:24
  • 1881
  • 0
Изглежда, че Ливърпул намери решение на важен въпрос

Изглежда, че Ливърпул намери решение на важен въпрос

  • 22 сеп 2026 | 21:00
  • 5212
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Защо България отпадна толкова рано на Евроволей 2026?

Защо България отпадна толкова рано на Евроволей 2026?

  • 22 сеп 2026 | 13:08
  • 28974
  • 146
Григор Димитров загуби още на старта на "Чалънджър" в Сен Тропе

Григор Димитров загуби още на старта на "Чалънджър" в Сен Тропе

  • 22 сеп 2026 | 21:46
  • 9605
  • 38
Полша се справи с Германия пред над 7000 зрители в “Арена София” и е на полуфинал

Полша се справи с Германия пред над 7000 зрители в “Арена София” и е на полуфинал

  • 22 сеп 2026 | 20:28
  • 28952
  • 38
Франция не даде шанс на Румъния в София и е първият полуфиналист

Франция не даде шанс на Румъния в София и е първият полуфиналист

  • 22 сеп 2026 | 17:47
  • 14700
  • 7
Илия Груев: Имаме шанс да станем първи, но само с говорене няма да стане

Илия Груев: Имаме шанс да станем първи, но само с говорене няма да стане

  • 22 сеп 2026 | 15:12
  • 17240
  • 47
Якини призна за разговори с Лудогорец: Искам да отида на място, където ще има точния и печеливш проект

Якини призна за разговори с Лудогорец: Искам да отида на място, където ще има точния и печеливш проект

  • 22 сеп 2026 | 09:38
  • 31797
  • 39