Вълна от гневни реакции в Италия заради простотията на феновете на Ювентус, които не почетоха Мацола

Изцепката на някои фенове на Ювентус, които не уважиха паметта на легендата на Интер Сандро Мацола, продължава да е една от най-обсъжданите теми в Италия. Както е известно, преди срещата на "бианконерите" с Аталанта на "Алианц Стейдиъм", част от привържениците на домакините проявиха неуважение и нарушиха минутата мълчание в памет на голямата легенда на Интер и италианския футбол Сандро Мацола, който почина през уикенда.
Скандал в Италия! Ювентус се възмути от феновете си, които не почетоха Сандро Мацола
Въпросните тифози - тези от Южната трибуна на "Алианц Стейдъм", обърнаха гръб на игрището и започнаха да скандират имената на клубната икона Гаетано Ширеа, бившия ляв бек Андреа Фортунато и някогашния харизматичен бос на "Старата госпожа" и ФИАТ Джани Аниели. Останалата част от стадиона се разграничи от поведението на ултрасите и аплодира паметта на славния интерист.
Реакциите на Апенините по повод случилото се са бурни и крайно негативни, като почти всички осъждат поведението на въпросните ултраси, като общественото възмущение беше огромно.
„Трябва да бъдат идентифицирани по хирургически и научен път всички онези, които засрамиха 99% от присъстващите на стадиона. Това е нещо, което ме натъжава. Няма уважение дори към смъртта на един велик играч, човек, който е служил на страната си като спортист. Да не забравяме и историята на семейството му в град Торино. Тази случка ни натъжи и огорчи. Като президент, фен и привърженик се надявам, че ще бъдат наказани отделните лица, защото Ювентус е абсолютна жертва“, заяви президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго.
„Сандро Мацола е част от историята на нашия футбол. А историята се уважава. Дължа огромна част от живота си на Ювентус и неговите фенове. Знам колко любов, страст и уважение стоят зад тази фланелка. Точно затова вярвам, че е редно да се каже без колебание, че жестове като този в неделя не трябва да се случват... Съперничеството е страст, принадлежност, гордост. Но то никога не може да заличи уважението", подчерта легендата на "бианконерите" и седемкратен шампион с клуба Клаудио Маркизио.
По случая се изказа и Мариела Кавана, вдовицата на легендата на Юве Гаетано Ширеа: „Много съжалявам. Смятам, че всички хора, които са загубили живота си, имат човешкото право на уважение. Това важи за господин Мацола, но и за всички останали, включително и за моя съпруг. Въпреки че са носили различни фланелки и на терена е имало голямо съперничество, вярвам, че в човешки план те са били на една и съща вълна и това със сигурност е повод за гордост както за феновете на Интер, така и за тези на Ювентус.
Вече съм свикнала с всичко, но не забравям какво се случи във Флоренция например по адрес на съпруга ми. Мисля, че днес живеем в общество, което определено няма уважение към хората, които вече не са сред нас“, каза тя пред микрофоните на „Рай Радио 1“.
След срамния жест на „Алианц Стейдиъм“ тези фенове трябва да бъдат осъдени да стоят с гръб и по време на мачовете на „бианконерите“, пише и италианският водещ спортен ежедневник "Гадзета дело Спорт".
"Онази част от агитката на Ювентус, която в неделя обърна гръб по време на минутата мълчание в памет на Сандро Мацола, беше стена от безчовечност. Отвратителна гледка отдалеч, но още по-ужасяваща при по-внимателно вглеждане. Различава се двойка. Той е прегърнал с ръка раменете ѝ. Нежен жест, който обаче контрастира с гнусната постъпка, сякаш казва: „Хайде да се обърнем, любов моя, трябва да оскверним един покойник“. Направено със същата лекомислена групова инерция, с която човек се надига за „мексиканска вълна“.
Вижда се и баща със сина си, Вместо да научи, че спортът винаги е против омразата, това момче в публиката е научило, че противникът е враг дори и след смъртта си", пише още възмутено изданието.
Вече с официална позиция излязоха и от Ювентус, а треньорът на отбора Лучано Спалети също не спести критиките си към въпросните фенове.
В самия клуб продължават обсъжданията как да подходят към деликатната ситуация - предимно от техническо и правно естество. В този акт са се включили десетки хора – брой, който на практика обезсмисля възможността Ювентус да избегне санкция, като използва инструмента, чрез който клубовете могат да откажат продажба на билети или да анулират пропуски на лица, чието поведение не отговаря на етичния кодекс.
Скандал в Италия! Ювентус се възмути от феновете си, които не почетоха Сандро Мацола
Почти сигурно, че клубът ще отнесе сериозно наказание заради изцепката на феновете си. Според правилника първото ниво на санкция предвижда глоба до 50 000 евро, а второто – затваряне на въпросния сектор с привърженици или част от него. Съществува и междинен вариант, често използван от спортните съдии: връщане на случая на прокуратурата на Италианската футболна федерация (FIGC) за допълнително разследване.
Санкцията за грозния жест по време на минутата мълчание може да бъде обявена още днес.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google