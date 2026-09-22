Вълна от гневни реакции в Италия заради простотията на феновете на Ювентус, които не почетоха Мацола

Изцепката на някои фенове на Ювентус, които не уважиха паметта на легендата на Интер Сандро Мацола, продължава да е една от най-обсъжданите теми в Италия. Както е известно, преди срещата на "бианконерите" с Аталанта на "Алианц Стейдиъм", част от привържениците на домакините проявиха неуважение и нарушиха минутата мълчание в памет на голямата легенда на Интер и италианския футбол Сандро Мацола, който почина през уикенда.

Скандал в Италия! Ювентус се възмути от феновете си, които не почетоха Сандро Мацола

Въпросните тифози - тези от Южната трибуна на "Алианц Стейдъм", обърнаха гръб на игрището и започнаха да скандират имената на клубната икона Гаетано Ширеа, бившия ляв бек Андреа Фортунато и някогашния харизматичен бос на "Старата госпожа" и ФИАТ Джани Аниели. Останалата част от стадиона се разграничи от поведението на ултрасите и аплодира паметта на славния интерист.

An interesting debate has ensued amongst the football community about Juventus ultras turning their backs on Mazzola.



Rivarly or Trivially? pic.twitter.com/8fdzyLKNgb — 𝓙𝓾𝓿𝓮𝓷𝓽𝓲𝓼𝓼𝓲𝓶𝓸 (@Juventissimo90s) September 20, 2026

Реакциите на Апенините по повод случилото се са бурни и крайно негативни, като почти всички осъждат поведението на въпросните ултраси, като общественото възмущение беше огромно.

„Трябва да бъдат идентифицирани по хирургически и научен път всички онези, които засрамиха 99% от присъстващите на стадиона. Това е нещо, което ме натъжава. Няма уважение дори към смъртта на един велик играч, човек, който е служил на страната си като спортист. Да не забравяме и историята на семейството му в град Торино. Тази случка ни натъжи и огорчи. Като президент, фен и привърженик се надявам, че ще бъдат наказани отделните лица, защото Ювентус е абсолютна жертва“, заяви президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго.

🚨🇮🇹 Juventus fans turned their backs during the minute of silence for Inter Milan and Italy legend Sandro Mazzola. Fans in the Curva Sud refused to participate in the tribute for their historic rival's iconic captain, turning away from the pitch and breaking the silence with… pic.twitter.com/kfBv3yaz0H — Ultras Clips (@ultras_clips) September 20, 2026

„Сандро Мацола е част от историята на нашия футбол. А историята се уважава. Дължа огромна част от живота си на Ювентус и неговите фенове. Знам колко любов, страст и уважение стоят зад тази фланелка. Точно затова вярвам, че е редно да се каже без колебание, че жестове като този в неделя не трябва да се случват... Съперничеството е страст, принадлежност, гордост. Но то никога не може да заличи уважението", подчерта легендата на "бианконерите" и седемкратен шампион с клуба Клаудио Маркизио.

По случая се изказа и Мариела Кавана, вдовицата на легендата на Юве Гаетано Ширеа: „Много съжалявам. Смятам, че всички хора, които са загубили живота си, имат човешкото право на уважение. Това важи за господин Мацола, но и за всички останали, включително и за моя съпруг. Въпреки че са носили различни фланелки и на терена е имало голямо съперничество, вярвам, че в човешки план те са били на една и съща вълна и това със сигурност е повод за гордост както за феновете на Интер, така и за тези на Ювентус.

Ci sono rivalità che fanno parte del calcio. E poi ci sono gesti che con il calcio non hanno più nulla a che fare.



Durante il minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola, una parte della Curva Sud della Juventus ha scelto di voltare le spalle al campo e di intonare cori per le… pic.twitter.com/CmpZNiHO7A — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 21, 2026

Вече съм свикнала с всичко, но не забравям какво се случи във Флоренция например по адрес на съпруга ми. Мисля, че днес живеем в общество, което определено няма уважение към хората, които вече не са сред нас“, каза тя пред микрофоните на „Рай Радио 1“.

След срамния жест на „Алианц Стейдиъм“ тези фенове трябва да бъдат осъдени да стоят с гръб и по време на мачовете на „бианконерите“, пише и италианският водещ спортен ежедневник "Гадзета дело Спорт".

"Juve vittima e niente pene collettive": Malagò durissimo sul caso Mazzolahttps://t.co/EMGnX8BYlW — Tuttosport (@tuttosport) September 21, 2026

"Онази част от агитката на Ювентус, която в неделя обърна гръб по време на минутата мълчание в памет на Сандро Мацола, беше стена от безчовечност. Отвратителна гледка отдалеч, но още по-ужасяваща при по-внимателно вглеждане. Различава се двойка. Той е прегърнал с ръка раменете ѝ. Нежен жест, който обаче контрастира с гнусната постъпка, сякаш казва: „Хайде да се обърнем, любов моя, трябва да оскверним един покойник“. Направено със същата лекомислена групова инерция, с която човек се надига за „мексиканска вълна“.

Вижда се и баща със сина си, Вместо да научи, че спортът винаги е против омразата, това момче в публиката е научило, че противникът е враг дори и след смъртта си", пише още възмутено изданието.

ON AIR - Mariella Cavanna, vedova di Scirea: "Sono molto dispiaciuta per quanto accaduto allo Stadium nel minuto di raccoglimento per Mazzola, questo mondo non conosce più rispetto" https://t.co/eXDLSGohha — Antonio Petrazzuolo (@apetrazzuolo) September 21, 2026

Вече с официална позиция излязоха и от Ювентус, а треньорът на отбора Лучано Спалети също не спести критиките си към въпросните фенове.

В самия клуб продължават обсъжданията как да подходят към деликатната ситуация - предимно от техническо и правно естество. В този акт са се включили десетки хора – брой, който на практика обезсмисля възможността Ювентус да избегне санкция, като използва инструмента, чрез който клубовете могат да откажат продажба на билети или да анулират пропуски на лица, чието поведение не отговаря на етичния кодекс.

Скандал в Италия! Ювентус се възмути от феновете си, които не почетоха Сандро Мацола

Почти сигурно, че клубът ще отнесе сериозно наказание заради изцепката на феновете си. Според правилника първото ниво на санкция предвижда глоба до 50 000 евро, а второто – затваряне на въпросния сектор с привърженици или част от него. Съществува и междинен вариант, често използван от спортните съдии: връщане на случая на прокуратурата на Италианската футболна федерация (FIGC) за допълнително разследване.

Санкцията за грозния жест по време на минутата мълчание може да бъде обявена още днес.

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