Ювентус вече има варианти за вратарския пост след тежката контузия на Грабара

Ювентус обмисля сериозно как да реагира след новината за тежката контузия на резервния си страж Камил Грабара, пише "Гадзета дело Спорт". Както е известно, полският страж, който се отличи с асистенция при дебюта си в Лига Европа срещу НЕК, получи тежка контузия на тренировка - скъсана предна кръстна връзка, която ще го извади от игра поне за 6-7 месеца.
Вторият вратар на Ювентус скъса кръстна връзка
Ювентус ще повиши младия 19-годишен Рикардо Раду от втория отбор, който ще застане до Гулиелмо Викарио и Карло Пинсолио, но е възможно клубът да не чака до януарския трансферен прозорец, за да намери заместник.
В момента се разглеждат варианти сред свободните агенти. През последните часове са били предложени двама вратари: Нето (бивш играч на Ботафого, който има и престой в Юве с 22 мача между 2015 и 2017 г.) и бившият страж на ПСЖ и Севиля Серхио Рико, съобщава и журналистът Джанлука Ди Марцио. Говори и се и за бившия страж на Каляри Алесио Краньо, който в момента пази за втородивизионния Зюдтирол.
Иначе Грабара, който е под наем от Волфсбург, ще се подложи на операция още тази седмица. За „бианконерите“ това е четвъртият футболист, който ляга под ножа за по-малко от двадесет дни – по един сериозен удар след всеки кръг от Серия А. Поредицата започна с Йълдъз (31 август, пета метатарзална кост на левия крак), премина през операциите на Кефрен Тюрам (хондропатия на коляното) и Мануел Локатели (външен менискус), и стигна до Грабара.
Това е поредното дълго отсъствие след тези на турчина (3 месеца), французина (4 месеца) и капитана (5-6 месеца).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago