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  3. Ювентус вече има варианти за вратарския пост след тежката контузия на Грабара

Ювентус вече има варианти за вратарския пост след тежката контузия на Грабара

  • 20 сеп 2026 | 14:19
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Ювентус обмисля сериозно как да реагира след новината за тежката контузия на резервния си страж Камил Грабара, пише "Гадзета дело Спорт". Както е известно, полският страж, който се отличи с асистенция при дебюта си в Лига Европа срещу НЕК, получи тежка контузия на тренировка - скъсана предна кръстна връзка, която ще го извади от игра поне за 6-7 месеца.

Вторият вратар на Ювентус скъса кръстна връзка
Вторият вратар на Ювентус скъса кръстна връзка

Ювентус ще повиши младия 19-годишен Рикардо Раду от втория отбор, който ще застане до Гулиелмо Викарио и Карло Пинсолио, но е възможно клубът да не чака до януарския трансферен прозорец, за да намери заместник.

В момента се разглеждат варианти сред свободните агенти. През последните часове са били предложени двама вратари: Нето (бивш играч на Ботафого, който има и престой в Юве с 22 мача между 2015 и 2017 г.) и бившият страж на ПСЖ и Севиля Серхио Рико, съобщава и журналистът Джанлука Ди Марцио. Говори и се и за бившия страж на Каляри Алесио Краньо, който в момента пази за втородивизионния Зюдтирол.

Иначе Грабара, който е под наем от Волфсбург, ще се подложи на операция още тази седмица. За „бианконерите“ това е четвъртият футболист, който ляга под ножа за по-малко от двадесет дни – по един сериозен удар след всеки кръг от Серия А. Поредицата започна с Йълдъз (31 август, пета метатарзална кост на левия крак), премина през операциите на Кефрен Тюрам (хондропатия на коляното) и Мануел Локатели (външен менискус), и стигна до Грабара.

Това е поредното дълго отсъствие след тези на турчина (3 месеца), французина (4 месеца) и капитана (5-6 месеца).

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Снимки: Imago

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