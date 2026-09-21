Сари: Аталанта се подобрява, но трябва да запали огън в душата си

Маурицио Сари остана със смесени чувства след загубата на Аталанта от Ювентус с 0:2 във вчерашната среща от Серия А. Наставникът сподели, че "Богинята" играе все по-добър футбол, но играчите трябва да разпалят и огъня в себе си, за да стигнат до големите победи на терена.

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„Бяхме в мача до втория гол, след което загубихме единството и подредбата си. В продължение на 65 минути срещата беше доста равностойна. Продължавам да твърдя, че отборът ми се подобрява както технически, така и тактически, но все още изоставаме по отношение на смелост, ентусиазъм и поемане на инициатива“, започна Сари.

Той сподели, че е твърде рано според него да се говори за криза, въпреки че отборът му записа трето последователно поражение.

„Не мисля така. В първите три мача представянето беше на по-ниско ниво, но през последните три се подобряваме. Този отбор трябва да има повече характер, да разпали този огън в душата си. Това е състав с определени възможности и трябва да ги използва“, каза Сари

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Логично, старши треньорът бе запитан какво ще направи той самият, за да разпали тази страст.

„Редуваме две тактически системи, но аз изисквам от тях да имат повече инициатива и характер. Може и пак да загубим, но трябва да опитаме да го направим. Ако изнасяхме топката от защитата по-бързо, щяхме да създадем ситуации един на един. Голямото ми съжаление е, че не виждам подобрение по отношение на характера“, каза още Сари.

Наставникът коментира още и ситуажията, при която Франсиско Консейсао беше оставен непокрит, за да отбележи първия гол за "бианконерите".

„Нашето крило позволи пробив зад гърба си, така че се оказахме с централен защитник извън позиция, който се опитваше да блокира до аутлинията, и позициите не бяха правилните. Това не ми хареса. Топката не трябваше да бъде допускана да премине. Притеснявам се, че ако продължаваме да говорим за тази година като за година на изграждане, отборът може да го приеме като извинение за загуба на концентрация“, сподели Сари

Веднага след гола имаше и спорна ситуация, когато Джонатан Роу имаше претенции за дузпа заради дърпане на фланелката от страна на Пиер Калюлю.

„Честно казано, предпочитам тази версия с практически никакви намеси на ВАР. Въпреки това, когато има ясни и очевидни ситуации като дърпането на Калюлю срещу Роу, тогава, ако ВАР не се намеси, по-добре да го премахнем напълно“, завърши Сари.

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