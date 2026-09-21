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Спалети: Можехме да нанесем повече щети на съперника

  • 21 сеп 2026 | 06:56
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Лучано Спалети заяви, че е доволен от цялостното представяне на Ювентус срещу Аталанта при успеха с 2:0. С този успех „старата госпожа“ се изкачи на седмото място във временното класиране на Серия А, като в края на изказването си наставникът специално похвали и Рандал Коло Муани, който често попадаше в обега на критиките му, след като играчът се завърна в гранда от Северна Италия.

Ювентус дочака домакински успех над Аталанта
Ювентус дочака домакински успех над Аталанта

„Като треньор, не можеш да оцениш колко е важно да имаш на разположение своите играчи.

На моменти трябваше да се защитаваме. През второто полувреме играхме като равен с равен, но можехме да нанесем повече щети на съперника, защото имаше свободни пространства за нас. Но това е играта. Загубата от Сасуоло ни създаде някои трудности и съмнения

Той изигра наистина добър мач. Бях разочарован, когато излезе сам срещу вратаря, защото заслужаваше да вкара. Но въпреки това беше много щастлив накрая и се пошегувахме за това. Всички сме доволни, защото сега можем да възстановим някои от силните си играчи, които щяха да са ни полезни напоследък“, каза Спалети.

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