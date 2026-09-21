Скандал в Италия! Ювентус се възмути от феновете си, които не почетоха Сандро Мацола

Неприятен епизод се случи преди началото на двубоя от Серия "А" между Ювентус и Аталанта вчера. Част от привържениците на "бианконерите" проявиха неуважение и нарушиха минутата мълчание в памет на голямата легенда на Интер и италианския футбол Алесандро Мацола, син на някогашната звезда на Торино Валентино Мацола. Славният атакуващ халф на "нерадзурите", който има 567 мача за миланския гранд, за който играе неизменно между 1961 и 1977 г., напусна този свят на 19 септември.

По време на минутата за отдаване на почит на Мацола част от тифозите на "зебрите" - тези от Южната трибуна на "Алианц Стейдъм", обърнаха гръб на игрището и започнаха да скандират имената на клубната икона Гаетано Ширеа, бившия ляв бек Андреа Фортунато и някогашния харизматичен бос на Старата госпожа и ФИАТ Джани Аниели. Останалата част от стадиона се разграничи от поведението на ултрасите и аплодира паметта на славния интерист. Впоследствие скандалът беше поет от медиите и спортната общественост на Апенините.

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"Няма съперничество, което да може да оправдае липсата на уважение по време на минута мълчание. Да почитаме паметта и да се обединяваме в спомена е обща отговорност, която надхвърля принадлежността и цветовете", написаха от Ювентус в официално клубно комюнике. "Това е нецивилизовано! Да опорочиш такъв момент е страхлив акт", написа директорът на торинския "Тутоспорт" Гуидо Вачаго.

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Отношение взе и наставникът на 36-кратните шампиони Лучано Спалети: "Не бива да вземате решения, които противоречат на спортсменския дух! Съжалявам, но дори не знам причините, за да се направи това нещо. Винаги трябва да държите спортния аспект в сърцето си, без да се влияете от нищо друго. Уважение и спортсменство са необходими за футболни легенди като Барези, Мацола и Ширеа".

Respect and sportsmanship. 🗞️ https://t.co/9tk7RG3abn https://t.co/Rz8eOhL0q2 — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) September 20, 2026

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Снимки: Startphoto