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  3. Скандал в Италия! Ювентус се възмути от феновете си, които не почетоха Сандро Мацола

Скандал в Италия! Ювентус се възмути от феновете си, които не почетоха Сандро Мацола

  • 21 сеп 2026 | 10:52
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Неприятен епизод се случи преди началото на двубоя от Серия "А" между Ювентус и Аталанта вчера. Част от привържениците на "бианконерите" проявиха неуважение и нарушиха минутата мълчание в памет на голямата легенда на Интер и италианския футбол Алесандро Мацола, син на някогашната звезда на Торино Валентино Мацола. Славният атакуващ халф на "нерадзурите", който има 567 мача за миланския гранд, за който играе неизменно между 1961 и 1977 г., напусна този свят на 19 септември.

По време на минутата за отдаване на почит на Мацола част от тифозите на "зебрите" - тези от Южната трибуна на "Алианц Стейдъм", обърнаха гръб на игрището и започнаха да скандират имената на клубната икона Гаетано Ширеа, бившия ляв бек Андреа Фортунато и някогашния харизматичен бос на Старата госпожа и ФИАТ Джани Аниели. Останалата част от стадиона се разграничи от поведението на ултрасите и аплодира паметта на славния интерист. Впоследствие скандалът беше поет от медиите и спортната общественост на Апенините.

Ювентус дочака домакински успех над Аталанта
Ювентус дочака домакински успех над Аталанта

"Няма съперничество, което да може да оправдае липсата на уважение по време на минута мълчание. Да почитаме паметта и да се обединяваме в спомена е обща отговорност, която надхвърля принадлежността и цветовете", написаха от Ювентус в официално клубно комюнике. "Това е нецивилизовано! Да опорочиш такъв момент е страхлив акт", написа директорът на торинския "Тутоспорт" Гуидо Вачаго.

Спалети: Можехме да нанесем повече щети на съперника
Спалети: Можехме да нанесем повече щети на съперника

Отношение взе и наставникът на 36-кратните шампиони Лучано Спалети: "Не бива да вземате решения, които противоречат на спортсменския дух! Съжалявам, но дори не знам причините, за да се направи това нещо. Винаги трябва да държите спортния аспект в сърцето си, без да се влияете от нищо друго. Уважение и спортсменство са необходими за футболни легенди като Барези, Мацола и Ширеа".

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Снимки: Startphoto

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