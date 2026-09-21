Коло Муани претърпя операция, но няма да пропусне мачове на Ювентус

Нападателят на Ювентус Рандал Коло Муани пострада при победата над Аталанта с 2:0 в мач от Серия "А", когато бе сменен принудително в самия край на срещата. Французинът получи фрактура на един от пръстите на дясната си ръка, като ръководството на италианския клуб е преценило, че най-добре за него е да бъде опериран, пише вестник "Тутоспорт".

Така Коло Муани е претърпял операция днес, което би трябвало да му позволи да се завърне в игра още след края на международната пауза. Таранът не попадна в отбора на Франция на Зинедин Зидан за мачовете от Лигата на нациите, което е позволило хирургическата интервенция.

🚨🇫🇷 𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓: Kolo Muani has a broken finger and will undergo surgery.💣😐



He will miss some weeks but will be present against Cagliari.✅



(Source:@tuttosport) pic.twitter.com/b3dP8kz0me — JuveLab (@JuveLabX) September 21, 2026

По този начин се очаква Коло Муани да бъде на линия в тима на Ювентус за гостуването на Каляри на 11 октомври, още повече, че „Старата госпожа“ трябва да се оправя в този двубой без контузените Кенан Йълдъз, Кефрен Тюрам, Мануел Локатели и Камил Грабара.

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Снимки: Gettyimages