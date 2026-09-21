Коло Муани претърпя операция, но няма да пропусне мачове на Ювентус

Нападателят на Ювентус Рандал Коло Муани пострада при победата над Аталанта с 2:0 в мач от Серия "А", когато бе сменен принудително в самия край на срещата. Французинът получи фрактура на един от пръстите на дясната си ръка, като ръководството на италианския клуб е преценило, че най-добре за него е да бъде опериран, пише вестник "Тутоспорт".
Така Коло Муани е претърпял операция днес, което би трябвало да му позволи да се завърне в игра още след края на международната пауза. Таранът не попадна в отбора на Франция на Зинедин Зидан за мачовете от Лигата на нациите, което е позволило хирургическата интервенция.
По този начин се очаква Коло Муани да бъде на линия в тима на Ювентус за гостуването на Каляри на 11 октомври, още повече, че „Старата госпожа“ трябва да се оправя в този двубой без контузените Кенан Йълдъз, Кефрен Тюрам, Мануел Локатели и Камил Грабара.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages