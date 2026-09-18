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Дебютиралият Грабара: Когато си футболист на Ювентус, винаги казваш, че се целиш в трофея

  • 18 сеп 2026 | 13:50
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Вратарят на Ювентус Камил Грабара заяви след победата над НЕК Неймеген с 5:0 на старта на основната фаза на Лига Европа, че тимът е бил добре подготвен. Това беше негов дебют за “Старата госпожа”, като стражът дори се отличи с асистенция, подавайки за първия гол в мача, дело на Николас Гонсалес.

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„Мисля, че бяхме подготвени точно за това, с което се сблъскахме. Треньорът ни има богат опит в мачове срещу различни футболни стилове, така че всичко беше доста ясно. Бяхме намерили отговорите на тези предизвикателства още по време на седмицата“, каза след двубоя играещият в Ювентус под наем от Волфсбург полски национал.

Попитан за европейските амбиции на торинския гранд, Грабара коментира: „Ако имаш възможност да вкараш пет гола, трябва да го направиш. Важно е и да зарадваме феновете, които идват всеки път, за да гледат хубав футбол. Надявам се, че са останали доволни. Когато си футболист на Ювентус, винаги казваш, че се целиш в трофея.“

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Снимки: Gettyimages

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