Дебютиралият Грабара: Когато си футболист на Ювентус, винаги казваш, че се целиш в трофея

Вратарят на Ювентус Камил Грабара заяви след победата над НЕК Неймеген с 5:0 на старта на основната фаза на Лига Европа, че тимът е бил добре подготвен. Това беше негов дебют за “Старата госпожа”, като стражът дори се отличи с асистенция, подавайки за първия гол в мача, дело на Николас Гонсалес.

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„Мисля, че бяхме подготвени точно за това, с което се сблъскахме. Треньорът ни има богат опит в мачове срещу различни футболни стилове, така че всичко беше доста ясно. Бяхме намерили отговорите на тези предизвикателства още по време на седмицата“, каза след двубоя играещият в Ювентус под наем от Волфсбург полски национал.

Kamil Grabara game by numbers vs. NEC:



◉ 69 Total touches

◉ 43 Passes completed

◉ 13 Ball recoveries

◉ 10 Long balls completed

◉ 3 Saves

◉ 1 Defensive contribution

◉ 1 Chance created

◉ 1 Assist



WHAT A PERFORMANCE! 🧤✨ pic.twitter.com/sp2EM75bh4 — Max Statman (@emaxstatman) September 17, 2026

Попитан за европейските амбиции на торинския гранд, Грабара коментира: „Ако имаш възможност да вкараш пет гола, трябва да го направиш. Важно е и да зарадваме феновете, които идват всеки път, за да гледат хубав футбол. Надявам се, че са останали доволни. Когато си футболист на Ювентус, винаги казваш, че се целиш в трофея.“

🚨🎭 DID YOU KNOW?



Kamil Grabara plays wearing a protective face mask because of a severe facial fracture he suffered while playing for Copenhagen after colliding with centre-back Matthias Ross during a match against Aalborg in 2022. 🇵🇱



The Polish goalkeeper continues to wear… pic.twitter.com/TbNaBlTxoO — Forza Juve | 𝑒𝑛. (@theFJEN) September 18, 2026

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Снимки: Gettyimages