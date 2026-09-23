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Цървена звезда продаде защитник на Ювентус

  • 23 сеп 2026 | 10:59
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Цървена звезда продаде защитник на Ювентус

Младият футболист на Цървена звезда Матея Лацманович завърши трансфера си в Ювентус. Той подписа договор до 2029 година, което е максималната възможна продължителност за тийнейджър. Роден преди 17 години в Земун, той премина през младежките формации на Цървена звезда и талантът му не остана незабелязан от скаутите на "бианконерите". За стабилния централен защитник бяха платени един милион евро.

Разбира се, той няма веднага да бъде в първия отбор, а в Примаверата. Първо ще бъде на разположение на треньора Симоне Падоин, бивш футболист на Ювентус и италианския национален отбор, където ще има възможност да се докаже.

Сега всичко зависи от 17-годишния защитник, който играе предимно с левия крак, а това е нещо, което не убягва на най-добрите скаути. Ювентус беше този с най-бързата реакция...

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