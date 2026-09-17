Клоп изненада с първия си състав като селекционер на Германия: повика 44 играчи, от които 11 дебютанти

Юрген Клоп предизвика вълнение с първите си повиквателно като селекционер на националния отбор на Германия, като изненада с два отделни състава и множество нови имена, които ще се надяват на своя дебют за Бундестима.

Откакто Юрген Клоп пое поста от Юлиан Нагелсман, около германския национален отбор се усеща атмосфера на ново начало. Неговият първи списък с играчи, обявен официално днес, потвърждава това. Той включва цели 44 футболисти, които ще бъдат разделени на два състава.

"One of 83 million"



Jürgen Klopp wore this hat to his first squad announcement. 🧢



The national team coach wants the entire population of Germany to get behind his team. 🇩🇪



He's called for "positive patriotism".#DFBTeam pic.twitter.com/oZdZdszU5J — DW Sports (@dw_sports) September 17, 2026

Сред повиканите има единадесет играчи, които за първи път получават повиквателна за националния отбор. Това са Феликс Кайдел (Елверсберг), Фин Йелтч (Щутгарт), Хенес Беренс (Аугсбург), Макс Розенфелдер, Филип Трой, Дери Шернхант, Яник Енгелхарт (всички от Фрайбург), Бамбасе Конте (Хофенхайм), Юнес Ебнуталиб (Айнтрахт Франкфурт), както и играещите в чужбина Виталий Янелт (Брентфорд) и Мика Баур (Селтик. Кайдел има едва три мача в Бундеслигата до момента. Освен тях, в състава има и петима други играчи, които все още нямат записан мач за страната си.

В същото време покани не получиха капитанът на Щутгарт Дениз Ундав, капитанът на Хофенхайм Оливер Бауман и Льорой Сане (Галатасарай). На вратарския пост, след оттеглянето на Мануел Нойер, Клоп ще разчита на завръщащия се Марк-Андре тер Стеген, който пропусна Световното първенство, но отново играе редовно за Аякс.

Тъй като ФИФА обедини първите два прозореца за национални отбори през сезона, Клоп ще разполага с около две седмици и четири мача, за да оцени широкия си състав. В началото на новия сезон в Лигата на нациите Германия ще се изправи срещу Нидерландия в Амстердам (24 септември), Гърция в Аугсбург (27 септември), Сърбия в Мюнхен (1 октомври) и отново Гърция в Солун (4 октомври). Всички мачове са от 21:45 ч. българско време.

Първият състав, включващ 24 играчи, ще се събере следващия понеделник в Херцогенаурах. Останалите 20 футболисти ще се присъединят към лагера преди мача със Сърбия. Според информация от Германския футболен съюз тогава се очаква „голяма част“ от първата група играчи да напусне лагера.

🇩🇪 Germany squad(s) for the upcoming Nations League games against the Netherlands (A), Greece (H), Serbia (H) and Greece (A)



A squad for each two games pic.twitter.com/y468At63Bo — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 17, 2026

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