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  3. Бивш германски национал припомни трудния период, преди да обяви публично своята хомосексуалност

Бивш германски национал припомни трудния период, преди да обяви публично своята хомосексуалност

  • 22 сеп 2026 | 13:39
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Бивш германски национал припомни трудния период, преди да обяви публично своята хомосексуалност

Бившият германски национал Томас Хицълшпергер си спомни за трудния период преди да обяви публично своята хомосексуалност, както и за реакциите, които са съпътствали това събитие, предаде ДПА.

"Изпитвах такова вътрешно напрежение, че в един момент започнах да се изпотявам. Изведнъж, докато седях на обяд, започвах да се изпотявам", разказа той в подкаста Wie geht’s?.

В средата на 20-те си години Хицълшпергер осъзнава, че вече не се вписва в света на футбола и че съблекалнята вече не е неговото място. "Аз съм различен, определено съм различен", спомня си 44-годишният футболист. Тогава той също не е имал желание да излиза със съотборниците си, за да си намери приятелка. Вместо това за него е било ясно: "Искам да си намеря приятел, а това не е възможно."

Ситуацията достигна критична точка, след като през 2010 година се премества в Италия. "За известно време всичко вървеше добре, но след като се преместих от Щутгарт в Лацио, тогава наистина се разкъсвах", каза Хицълшпергер. В съблекалнята съотборниците му го питат за семейството му, за съпругата му и за децата му. Новият език и непознатата обстановка също затрудняват ситуацията. "Не можех да кажа на треньора: "Имам проблем, наистина съм разтревожен, а освен това съм гей." Това не се получи. Тази половин година в Рим беше истински ад", казва бившият футболист.

Но той обясни, че "не би могъл да сложи край на кариерата си на тази възраст без "очевидна причина" и затова "издържа на доста неща още една-две години".

Хицълшпергер обясни, че е отричал сексуалната си ориентация доста дълго време. Израснал в католическо семейство, той смятал, че "едно от най-лошите неща е да си гей, а после това се случи именно на мен".

Интервюто с Хицълшпергер: Накрая разбрах, че искам с мъж
Интервюто с Хицълшпергер: Накрая разбрах, че искам с мъж

След като си призна това, първите му разговори с приятели и семейството му минават добре. Но дълго време публичното разкриване оставаше немислимо за него. "Никога не бих могъл да си представя, че в момента, в който говоря за това – било то публично или в съблекалнята – все още ще мога да играя добре футбол", каза Хицълшпергер. Но той също така не иска "да се провали пред голямата публика" при никакви обстоятелства. Отнело му е години да избере подходящия момент да обяви публично и в крайна сметка той го прави едва след като приключи кариерата си на футболист през 2013 година.

Хицълшпергер има 52 мача и 6 гола за националния отбор на Германия.

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Снимки: Imago

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