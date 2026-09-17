Клоп обясни защо Сане и Ундав липсват от състава на Германия

Юрген Клоп предизвика няколко изненади с първия избор на състав като селекционер на националния отбор на Германия. Льорой Сане и Дениз Ундав не попаднаха в списъка, но новият треньор на Бундестима обясни решенията си и подчерта, че вратата към националния отбор остава отворена за всички.

Състав от 44-ма професионалисти, включително 16 без нито един мач за страната, но без място за Дениз Ундав или Льорой Сане? На Юрген Клоп му се наложи да дава обяснения. Новият селекционер обаче представи солидни аргументи за липсата на някои от утвърдените звезди при рестарта на германския национален отбор.

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„Льорой все още не е навлязъл истински в сезона“, заяви Клоп по време на представянето на състава в четвъртък във Франкфурт на Майн. Той призна, че досега дори не е разговарял с играча, състезаващ се в Турция. „Със сигурност ще говоря с него“, добави Клоп, но само „когато има какво да се обсъжда“.

При Ундав обаче разговор е имало. Клоп е обяснил подробно на нападателя на Щутгарт защо в момента не го вижда в състава на Германия. „Дениз имаше своите проблеми досега, не е намерил ритъма си през сезона. Исках да се спра на четирима нападатели и избрах други за момента.“

„Вратата не е затворена за никого“, подчерта Клоп.

Все пак изглежда има едно изключение – Оливер Бауман. „При вратаря на Хофенхайм нещата са прости – избрах Марк-Андре тер Стеген, а след него исках да дам път на следващото поколение“, обясни Клоп, който лично е съобщил решението си на стража.

С Леон Горецка (Астън Вила) треньорът също „все още не е говорил, но Леон е контузен“. Джейми Левелинг пък „не беше напълно възстановен по време на Световното първенство заради контузия“ и се нуждае от време. „Той разбра. Това е напълно обяснимо.“

Като цяло Клоп подчерта, че всички, с които е разговарял, са приели решенията му. „Доколкото беше възможно и те поискаха, получиха обратна връзка защо и какво им липсва.“

Селекционерът е провел „над 50-60 телефонни разговора“. Той обясни защо не е говорил с някои играчи по следния начин: „В тези разговори трябва да има съдържание. Не ми беше до това просто да се обадя и да кажа: „Здравей, аз съм, как си?“. Когато има какво да се обсъжда, ще говорим.“

Klopp on Deniz Undav being left out: "I spoke with Deniz. He has had a few minor issues so far, but he hasn’t really found his rhythm in the season yet either. I wanted to pick four strikers, and for the moment, I decided to go with the others." pic.twitter.com/PrLHuThJ4a — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 17, 2026

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Снимки: Imago