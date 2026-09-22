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Майк Менян остава важна фигура за Франция и при Зидан

  • 22 сеп 2026 | 13:59
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Майк Менян остава важна фигура за Франция и при Зидан

Вратарят на Милан Майк Менян може да бъде сигурен в едно – титулярното му място в националния отбор на Франция не е под въпрос, дори и при смяната на селекционера от Дидие Дешан на Зинедин Зидан. Според “Екип“ въпреки че стражът на Милан все още не е достигнал върховата си форма от сезон 2023/24, той на практика няма сериозна конкуренция за поста си в националния отбор.

Роденият през 1995 г. страж все пак се радваше на отличен сезон под ръководството на Макс Алегри, особено в първата част на кампанията. В първите месеци с новия треньор Рубен Аморим сега той също се представя доста добре, записвайки две чисти мрежи в 6 мача, допускайки много малко грешки.

Новият треньорски щаб на националния отбор е искал лично да потвърди доверието си в Менян. Това е станало чрез Фабиен Бартез, легендарният френски страж, който е избран от Зидан за нов треньор на вратарите. Според изданието преди няколко седмици Бартез е посетил стража на „росонерите“. Двамата са провели разговор, продължил около 5 часа, в който са обсъдили ролята на Менян и са говорили за очакванията на националния отбор към него.

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