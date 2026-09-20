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  3. Илия Петков: Удариха ни студен шамар

Илия Петков: Удариха ни студен шамар

  • 20 сеп 2026 | 18:58
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България загуби болезнено от Германия с 2:3 гейма на ЕвроВолей 2026 и отпадна. Сълзи, разочарование и много искреност имаше в думите на нашите национали след двубоя. Илия Петков говори пред BGvolleyball.com.

Шок! България изпусна Германия и отпадна от ЕвроВолей 2026
Шок! България изпусна Германия и отпадна от ЕвроВолей 2026

- Илия, на нас ни е трудно да повярваме, че България не продължава? И при вас ли е така?

- Трудно е да се повярва, само че е истина. Трябва бързо да го приемем. Доста студен шамар ни удариха. Играхме слабо в третия и четвъртия гейм, закономерно ни биха. Имаме един милиард грешки на сервис. Изключително падна концентрацията, не знам на какво се дължи, може би очаквахме, че ще свърши бързо мачът или че ще е лесно. Но те не се отказаха, натиснаха ни много, беше тежко на посрещане. В блок и защита също ни надиграха. Смятам, че там също беше разковничето в мача в третия и четвъртия гейм.

- Това ли се промени след първите два гейма – концентрацията?

- Не смятам, че е плод на нещо друго – бяхме много добре в първите два гейма.

- Какво искаш да кажеш на всички хора, които ви подкрепяха до последно?

- Искам да се извиня на хората, че не продължаваме напред. Съжалявам сърдечно. Не е като да не сме дали всичко, но не се получи. Искам да се извиня и да благодаря, че въпреки това останаха и ни подкрепиха в края на мача и след мача. Горчи.

- Хората оценяват това, че се раздадохте във всеки един мач.

- Така е, само че днес не беше достатъчно.

Горе главите, момчета! Най-доброто тепърва предстои
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Снимки: Борислав Трошев

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