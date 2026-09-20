Алекс Николов към българските фенове: Беше Уникално! Напълнихте ни душите във всеки един момент!

Основният нападател на българския национален отбор по волейбол Александър Николов се надява, че след време "трикольорите" отново ще имат шанс да играят в София на голям турнир. Най-добрият реализатор в състава, воден от Джанлоренцо Бленджини, изрази надежда за по-добро представяне в Лигата на нациите и на Световното първенство през 2027 година.

Алекс Николов отправи специално обръщение към българските фенове:

“Беше Уникално! Напълнихте ни душите във всеки един момент, когато ни беше тегаво, когато ни беше трудно! Когато падахме, когато водехме с 2:0! Всичко! Вие бяхте нонстоп зад нас! Дори и накрая след мача при едно такова огромно разочарование никой не си тръгна от залата и крещяха “Българииии, юнациии!”, което е много позитивно и поне малки ни помогна да превъзмогнем този тежък момент!”, заяви Александър Николов.

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Снимки: Startphoto