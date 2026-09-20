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  3. Алекс Николов към българските фенове: Беше Уникално! Напълнихте ни душите във всеки един момент!

Алекс Николов към българските фенове: Беше Уникално! Напълнихте ни душите във всеки един момент!

  • 20 сеп 2026 | 16:22
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Основният нападател на българския национален отбор по волейбол Александър Николов се надява, че след време "трикольорите" отново ще имат шанс да играят в София на голям турнир. Най-добрият реализатор в състава, воден от Джанлоренцо Бленджини, изрази надежда за по-добро представяне в Лигата на нациите и на Световното първенство през 2027 година.

Алекс Николов отправи специално обръщение към българските фенове:

“Беше Уникално! Напълнихте ни душите във всеки един момент, когато ни беше тегаво, когато ни беше трудно! Когато падахме, когато водехме с 2:0! Всичко! Вие бяхте нонстоп зад нас! Дори и накрая след мача при едно такова огромно разочарование никой не си тръгна от залата и крещяха “Българииии, юнациии!”, което е много позитивно и поне малки ни помогна да превъзмогнем този тежък момент!”, заяви Александър Николов.

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Снимки: Startphoto

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