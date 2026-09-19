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Джанлоренцо Бленджини: У мен има огромно разочарование, но от всяка загуба се вадят поуки

  • 19 сеп 2026 | 23:04
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Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол на България Джанлоренцо Бленджини не скри огромното си разочарование след драматичното отпадане от Германия на 1/8-финалите на ЕвроВолей. Първоначалният аванс от 2:0 гейма не бе достатъчен за крайната победа, след като съперникът обърна двубоя до 3:2.

„Един мач може да продължи пет гейма, както стана и днес. Два спечелени гейма не стигат, за да постигнеш своето. В третия гейм съперникът ни вдигна нивото, пое някои сериозни рискове — основно на сервис и в атака — и ни постави под напрежение, тъй като вече нямаше какво да губи. Мисля, че там загубихме малко чисто ментално. Загубихме концентрация и съобразителност в някои важни моменти“, коментира специалистът.

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Запитан какво би променил в начина, по който е водил мача от треньорска гледна точка, Бленджини бе категоричен, че е грешка да се правят прибързани изводи веднага след последния съдийски сигнал.

„Като треньор не бих направил такова нещо в момента — веднага след мача да говоря и да казвам в коя ситуация бих постъпил по-добре или какви други мерки бих предприел. Много е лесно веднага след края да се казват неща от рода на: „Трябваше да се отиграе по диагонала вместо по правата“ или „Трябваше да се изпълни къс сервис“. Аз никога не правя такива анализи веднага след мача. Тепърва, на спокойна глава, с моя щаб ще направим пълен анализ на представянето на всеки един състезател и на всеки един мач. От всяка загуба могат да се извадят много полезни неща“, подчерта той.

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Наред с анализа на грешките, италианецът отбеляза и включването на млади състезатели в състава като ключова стъпка за бъдещето.

„Успехме да прибавим някои наистина важни нови, млади състезатели, които да дадат дълбочина, да поемат своя път и да помогнат за общото развитие на този отбор. У мен има огромно разочарование най-вече защото приключихме по този начин на европейско първенство у дома, пред тази невероятна публика, която във всеки мач ни даваше такава любов и толкова силна подкрепа“, завърши Бленджини.

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