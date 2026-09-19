Джанлоренцо Бленджини: У мен има огромно разочарование, но от всяка загуба се вадят поуки

Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол на България Джанлоренцо Бленджини не скри огромното си разочарование след драматичното отпадане от Германия на 1/8-финалите на ЕвроВолей. Първоначалният аванс от 2:0 гейма не бе достатъчен за крайната победа, след като съперникът обърна двубоя до 3:2.

„Един мач може да продължи пет гейма, както стана и днес. Два спечелени гейма не стигат, за да постигнеш своето. В третия гейм съперникът ни вдигна нивото, пое някои сериозни рискове — основно на сервис и в атака — и ни постави под напрежение, тъй като вече нямаше какво да губи. Мисля, че там загубихме малко чисто ментално. Загубихме концентрация и съобразителност в някои важни моменти“, коментира специалистът.

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Запитан какво би променил в начина, по който е водил мача от треньорска гледна точка, Бленджини бе категоричен, че е грешка да се правят прибързани изводи веднага след последния съдийски сигнал.

„Като треньор не бих направил такова нещо в момента — веднага след мача да говоря и да казвам в коя ситуация бих постъпил по-добре или какви други мерки бих предприел. Много е лесно веднага след края да се казват неща от рода на: „Трябваше да се отиграе по диагонала вместо по правата“ или „Трябваше да се изпълни къс сервис“. Аз никога не правя такива анализи веднага след мача. Тепърва, на спокойна глава, с моя щаб ще направим пълен анализ на представянето на всеки един състезател и на всеки един мач. От всяка загуба могат да се извадят много полезни неща“, подчерта той.

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Наред с анализа на грешките, италианецът отбеляза и включването на млади състезатели в състава като ключова стъпка за бъдещето.

„Успехме да прибавим някои наистина важни нови, млади състезатели, които да дадат дълбочина, да поемат своя път и да помогнат за общото развитие на този отбор. У мен има огромно разочарование най-вече защото приключихме по този начин на европейско първенство у дома, пред тази невероятна публика, която във всеки мач ни даваше такава любов и толкова силна подкрепа“, завърши Бленджини.

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