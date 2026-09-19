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Жасмин Величков: Искам да се извиня на публиката и се надявам, че ще си извлечем поуки

  • 19 сеп 2026 | 23:41
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Либерото на националния отбор на България Жасмин Величков сподели след болезнената загуба от Германия с 2:3 гейма в 1/8-финалите на ЕвроВолей 2026 в София, че иска да се извини на публиката и се надявам, че ще си извлекат поуки.

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"Искам просто да благодаря на българската публика за ежедневната й подкрепа. Мога само да им кажа едно голямо "Благодаря" – те не заслужаваха такъв край. Искам да се извиня и се надявам, че ще си извлечем поуки. Не искам сега да се съсредоточавам върху следващата голяма цел на отбора. В момента трябва да се фокусираме върху това как да се подобрим – бъдещето е пред нас!", призна Величков пред сайта на CEV.

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Снимки: Startphoto

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