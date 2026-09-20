Алекс Николов: Баща ми каза след мача с Германия: Дръж главата си изправена!

Единственият отбор, победил Полша на настоящото Европейско първенство - България, вчера вечерта отпадна от турнира. След тежката загуба на България от Германия с 2:3 на 1/8-финалите лидерът на българския тим Александър Николов разговаря с полски журналисти и коментира спорния жест, направен по време на мача от груповата фаза срещу състава на Никола Гърбич.

Алекс Николов отговори на критиките за "скандалния" си жест

„Не ми харесва, че въпросът беше толкова силно раздухан. Но се извинявам за това“, каза той.

Едита Ковалчик: Имахте огромни очаквания за Европейското първенство, особено след миналогодишния успех и титлата на световни вицешампиони. Вместо това приключвате участието си в турнира след загуба в емоционален осминафинален мач срещу Германия с 2:3, и то пред собствена публика. Беше ли трудно да понесете всичко това?

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Александър Николов: Може би в края на този мач ни липсваше необходимата концентрация. Ако е имало някакво напрежение, то е било в самото начало, а за по-нататъшната битка за класиране със сигурност ни подготвиха мачовете с Израел и Полша, въпреки че двубоят срещу вашия отбор беше дълъг и изтощителен.

Сега изпитвам огромно разочарование. Имахме страхотен шанс да победим германците, защото водехме с 2:0, но го изпуснахме. Безкрайно съм благодарен на всеки човек, който ни подкрепяше в залата. В продължение на две седмици цяла София и цяла България живяха с волейбола. Пълнехме залата до последното място на почти всеки наш мач. Благодарим за тази подкрепа, защото дори след тази разочароваща загуба феновете продължиха да скандират и да ни подкрепят.

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След мача с Полша широк отзвук предизвика жестът ви с „прерязване на гърлото“, който направихте в тайбрека към публиката. Ден по-късно публикувахте изявление, в което обяснихте намеренията си. Получихте ли много съобщения от полски фенове?

Да. Просто искам хората да знаят, че не беше нещо лично или неуважително към играчите, полските фенове или феновете като цяло. Такива реакции са част от играта. Извинявам се, ако хората са се почувствали обидени. Не мисля, че беше правилно поведението ми да се възприема по негативен начин. Разбира се, ако някой гледа само изрязания фрагмент от записа, на който правя този жест, вероятно изглежда зле. Но трябва да се прояви и известно разбиране – мачът беше в разгара си, емоциите бяха на върха, а ние играехме пред собствена публика. Затова мога само още веднъж да се извиня. Не ми харесва, че случаят придоби толкова голяма гласност и драматизъм. Не съм целял това.

Много играчи, включително и полски, подчертават, че правилата смекчават волейбола, като ограничават емоционалните реакции. Трябва ли това да се промени?

Не знам дали трябва да се промени, но аз няма да играя волейбол като добро момче. Моят стил е да влагам много енергия в играта, а на игрището имам спортна агресия, защото тя ми помага да играя по-добре. Хора или играчи от други страни може да го възприемат по различен начин, но аз съм такъв. Може би те имат нужда да са спокойни и овладени. Аз не мога да играя така, защото тогава не показвам най-доброто от себе си.

Емоциите са част от играта. Важното е след мача да си стиснеш ръката и да запазиш уважение, независимо дали по време на срещата е имало някакви погледи през мрежата. При мен винаги е било така, защото всеки път запазвам уважение. Така беше и след мача с поляците, когато всички си стиснахме ръцете и нямаше никакъв проблем помежду ни. Просто целият случай беше преувеличен от медиите и не трябваше да става така. Смятам, че е по-добре да се съсредоточим върху волейбола, вместо да се вдига шум в социалните мрежи. Но какво да се прави, не можем да върнем времето назад.

Чувствате ли, че след миналогодишния медал от Световното първенство се превръщате в спортни икони в страната си? Пробивате ли в съзнанието на феновете до такава степен, че в българските магазини могат да се намерят тетрадки с ваши снимки и снимки на брат ви Мони – разпределителят на националния отбор?

Определено да. От миналогодишното Световно първенство в страната настана лудост по нас. Спечелихме огромна популярност, което понякога е малко натоварващо, но това е част от професията. Щом се сблъскваме с положителен интерес, значи сме направили нещо добро, а именно – спечелихме сребро от Световното първенство. Като отбор го заслужихме и се надявам да продължим да бъдем положителен пример за феновете.

По време на Европейското първенство ви виждаме на нова позиция – диагонал, а не посрещач. Идеята за промяната дойде от треньора или взехте решението заедно?

Треньорът решава всичко, а аз просто се съгласявам. Имахме план как искаме да играем не само на тазгодишното Европейско първенство, но и като цяло в бъдеще. Искахме да въведем в игра посрещача Денислав Бардаров, който се представи страхотно на този турнир и е нашата изгряваща звезда. Направихме място за него, а той доказа колко полезен може да бъде за отбора. Промяната на моята позиция в националния отбор ни даде повече баланс. Адаптирах се доста добре към тази промяна, като се има предвид, че имах месец и половина за подготовка. Това само ме обогатява като играч, а аз просто обичам да играя волейбол. Бих могъл да бъда дори център – за мен няма значение. Ще направя всичко, за да помогна на отбора и да бъда на игрището.

Баща ви Владимир Николов, бивш изтъкнат национал на България, следеше внимателно всички ваши мачове в залата в София. Той също ли очакваше повече от този турнир?

Аз, също като него преди години, давам всичко от себе си, когато играя за страната ни. Не искахме да завършим тазгодишното първенство по този начин, но след мача с Германия той ми каза само: „Дръж главата си изправена“. Светът не свършва с тази една загуба. Ако сега започнем да се обвиняваме взаимно, това няма да ни донесе нищо. Трябва да си извадим поуки от случилото се и това ще даде резултат. Нашият отбор има голямо бъдеще пред себе си.

Едита Ковалчик, przegladsportowy.onet.pl

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Снимки: Борислав Трошев