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  3. Германски национал: Нямам представа как успяхме! Не сме подготвени за мача срещу Полша

Германски национал: Нямам представа как успяхме! Не сме подготвени за мача срещу Полша

  • 19 сеп 2026 | 23:50
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Центърът на националния отбор на Германия Антон Бреме призна след невероятния обрат и победа над България с 3:2 гейма в 1/8-финалите на ЕвроВолей 2026 в София, че няма представа как са успяли и, че не са подготвени за бъдещия 1/4-финал срещу Полша.

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"Нямам представа как успяхме, но всички бяхме заедно като семейство. Най-накрая показахме какво можем и заслужихме победата. Не сме подготвени за мача срещу Полша, защото имаме нужда от почивка. Но мисля, че ако продължим да сервираме по този начин, имаме нашите шансове да спечелим", коментира Бреме.

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Снимки: Борислав Трошев

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