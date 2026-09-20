Любо Ганев: Няма какво да съжаляваме и се гордеем с нашите момчета

Президентът на Българската федерация по волейбол (БФВ) Любомир Ганев е категоричен, че българският национален отбор не трябва да съжалява за ранното си отпадане от европейското първенство по волейбол в София.

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"Хубавото на нашия спорт е, че никога не знаеш как ще свърши. Започнахме добре, но след края на втория гейм не ни се получиха някои неща. Трябва да имаш малко ии късмет. Няма какво да съжаляваме. Гордеем се с нашите момчета. Феновете показаха, че са заедно с нас. Момчетата изживяха любовта на феновете, което е най-важно за тях. Момчетата ще си извадят поука и догодина ще бъдат по-мотивирани. Заслужавахме да играем 7 мача в България", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт" по БНТ1.

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Дългогодишният български национал благодари на българската публика за подкрепата.

"Поставихме рекорд по посещаемост. Благодаря на публиката. Ние сме най-младият отбор на европейското първенство, както беше на Лигата на нациите и на световното първенство. Трябва да извървим своя път. Ние сме един отбор и трябва да се подкрепяме. Ще покажем на феновете, че неслучайно са ни подкрепяли", допълни петкратният шампион на България.

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Според него България разполага с най-сплотеният отбор в историята си.

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"Денислав Бърдаров направи страхотни включвания и ще бъде сред водещите състезатели на националния отбор. Жасмин Величков е много добър нападател, но Джанлоренцо Бленджини му каза, че му трябва либеро. Момчетата са готови да направят всичко и това показва колко вярват на Бленджини. Това е най-сплотеният отбор, който някога сме имали със страхотен колектив и разбирателство", добави бронзовият медал от световното първенство във Франция през 1986 г.

Целта пред България остава участие на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. "Голямата цел е участие на Олимпийските игри. Подновихме договора на Бленджини. Подсигурили сме всички условия. Начинът на работа продължава. Момчетата ще бъдат още по-взискателни към себе си. Благодаря от името на момчетата и БФБ на всички, които повярваха" заяви Ганев.

Ръководителят на българската федерация се надява страната да бъде домакин на ЕвроВолей 2030. "Подали сме кандидатура за домакинство на европейското първенство през 2030 година. Искаме да организираме полуфиналите и финала. Не мога да кажа, че организацията на сегашното европейско първенство бе трудна. Интересът на феновете и партньорите ни бе огромен. Това бе най-доброто събитие, което бе организирано в България", завърши Ганев.

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