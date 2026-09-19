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Алекс Николов: Липсваше ни малко агресия

  • 19 сеп 2026 | 22:38
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Една от големите звезди на националния ни отбор по волейбол Александър Николов не скри разочарованието си от драматичното поражение от Германия на осминафиналите на Европейското първенство.

“Германия победи заслужено.

Страшно много грешки направихме, не само на сервис, във всеки елемент. А в първия и втория гейм бяха почти на нула.

Имаше доста позитивни неща. Първото е, че България, особено София, беше волейбол, дишаше волейбол през тези две седмици. Залата беше нон-стоп пълна и наистина беше уникална атмосферата. Второто нещо - израснаха две нови звезди - Бърдаров и Жасмин. Това са две допълнителни парчета от този пъзел, който редим и смятам, че това е много важно в дългосрочен план.

Благодаря много за подкрепата, беше уникално, напълнихте ни душите във всеки един момент, когато ни беше тегаво, трудно, когато падахме, когато водехме 2:0… Дори в края на мача, след такова голямо разочарование, никой не си тръгна от залата, крещяха българи юнаци, което поне малко ни помогна да превъзмогнем този тежък момент.

Аз лично се поизморих. Аз забивам и по-голям брой топки от другите момчета, но това даже не искам и да го коментирам, защото не смятам, че това е проблемът. Не смятам, че физически беше умората, липсваше малко агресия. Тръгнахме добре и липсваше малко агресия да се затвори мачът, това е”, сподели Николов.

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Снимки: Борислав Трошев

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