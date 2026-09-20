Иван Станев: Победата има много приятели! Загубата показва кои остават до теб!

Бившият национал, а сега старши треньор на носителя на Купата на България Нефтохимик 2010 (Бургас) Иван Станев говори след загубата на националния отбор на България от Германия с 2:3.

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“Победата има много приятели! Загубата показва кои остават до теб!

Боли, защото бяхме толкова близо. Боли, защото поведохме с 2:0, защото една цяла нация вярваше, защото всички искахме приказката да продължи.

Но днес тези момчета нямат нужда от съдници. Имат нужда от нас. Казвам го и като човек, който е бил от другата страна на мрежата. Като човек, който е усещал как само в рамките на няколко месеца хорската любов може да те издигне високо, а след това същите хора да бъдат готови да те сринат.

Знам какво е да носиш националната фланелка. Знам какво е да излезеш пред хиляди хора и да знаеш, че цяла България чака от теб да победиш. И знам едно – няма състезател, който да излезе с герба на България на гърдите и да не иска да остави сърцето и душата си на игрището.

Снощи видях момчета, които се бориха. Видях емоция. Видях болка. Видях колко много означава за тях тази фланелка.

Тези момчета ни дадоха емоции, накараха хиляди деца отново да мечтаят за волейбол и върнаха хората в залите. И заслужават аплодисменти и сега – не само когато медалът е на врата им.

Не ги хулете. Не ги съдете. Подкрепете ги.

Защото днес тях ги боли много повече, отколкото нас.

Главите горе, момчета!

Ние сме до вас! И в победите. И в загубите”, написа Иван Станев в профилите си в социалните мрежи.

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