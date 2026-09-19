Аспарух Аспарухов: Не сме подценили Германия, не ни се получи играта

Посрещачът на националния ни отбор по волейбол Аспарух Аспарухов анализира причините за поражението от Германия на 1/8-финалите на ЕвроВолей. Според него ключовият фактор за обрата е бил сервисът на съперника и липсата на достатъчно ефективен начален удар от българска страна.

„Спря ни вървежът на играта според мен. Въобще не можахме да пласираме добър сервис и оттам дойде разликата. Германците от самото начало започнаха много да рискуват на сервис“, коментира националът след срещата.

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„Не смятам, че сме се отпуснали или че сме си помислили каквото и да е. На всички ни беше ясно, че мачът няма да е лек. Както видяхте, в първите два гейма ги доминирахме доста добре. После просто не ни се получи играта, това е“, заяви той, като отчете, че допуснатите над 25 грешки също са оказали своето влияние, но са част от играта.

Аспарухов изрази благодарност към феновете за подкрепата през целия турнир и подчерта, че тимът ще продължи да следва поставените цели.

„Първо искам да им благодаря, защото без тях със сигурност щяхме да постигнем дори по-малко. Ще се постараем да продължаваме да се развиваме, отборът да израства и да бъдем все по-убедителни и по-константни. Все пак го правим за една цяла държава, която много обичаме“, каза той.

Запитан дали четвъртото поредно отпадане на този етап превръща 1/8-финалите в непреодолимо препятствие за България, посрещачът бе категоричен: „Не, не се превръща“.

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Снимки: Борислав Трошев