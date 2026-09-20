Светослав Гоцев: Главите горе! Благодаря ви, момчета! Гордеем се с вас!

Бившият национал Светослав Гоцев не остана безразличен към представянето на България на Европейското първенство в София.
Шок! България изпусна Германия и отпадна от ЕвроВолей 2026
Снощи националите загубиха от Германия с 2:3 в 1/8-финалната си среща и отпаднаха от шампионата.
“Не ми е присъщо да коментирам националния отбор. Но днес смятам, че момчетата заслужават не критика, а пълна подкрепа!
Знам от първо лице какво означава да прекараш цялото лято с националния отбор. Пътувания, тренировки мачове, умара, болка, лишения и моменти, в които даваш всичко от себе си, за да представиш България. И накрая … да не успееш да материализираш докрай труда си.
Но това не прави този труд напразен.
Напротив.
Благодарен съм на тези момчета, защото върнаха на българския национален отбор нещо, което сякаш бяхме позабравили - блясъка, емоцията и най-вече чувството, че отново можем да мечтаем.
Един мач, един турнир или едно отпадане не могат да заличат всичко, което тези момчета направиха и дадоха през последните месеци.
Затова днес - главите горе!
Продължавайте да работите, да борите и да вярвате. България има нужда точно от това.
Благодаря ви, момчета!
Гордеем се с вас!”, написа Светослав Гоцев в социалните се мрежи.