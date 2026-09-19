Мони Николов: Не искам да кажа нещо, за което ще съжалявам

Разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов говори минути след загубата от Германия с 2:3 гейма в 1/8-финалите на ЕвроВолей 2026 в София.

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"Много съм разочарован. Целта ми е да не кажа нещо, за което ще съжалявам. Мисля, че всички дадоха, каквото имаха. Личеше си, че отборът беше по-изморен. Днес се събудих и не очаквах да ми е последният мач в София. Съжалявам за феновете, не заслужаваха да загубим този мач по този начин. За играта няма да говоря, вече е свършило", призна Николов.

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"Разбира се, че има умора. Не мога да кажа. Издишахме. Има мачове, които без сърце трябва да се играят. Тежко ми е да говоря и съм разочарован. Спадна ни нивото, играта и духът", каза още разпределителят.

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Снимки: Борислав Трошев