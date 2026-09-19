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България срещу Германия в 1/8-финален сблъск на ЕвроВолей 2026 в София

  • 19 сеп 2026 | 18:01
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Волейболистите от националния отбор на България излизат днес срещу Германия в 1/8-финална среща от ЕвроВолей 2026, на което страната ни е съдомакин.

Срещата е тази вечер от 19,00 часа в зала "Арена София".

България – Германия, студиото на Sportal.bg за осминафиналния сблъсък
България – Германия, студиото на Sportal.bg за осминафиналния сблъсък

Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини финишираха на трето място в предварителна Група В в София и излизат срещу втория от Група D - Германия.

И двата тима до момента допуснаха по една загуба в груповата фаза. България записа неуспех срещу Украйна с 1:3, а Германия допусна поражение от олимпийския шампион Франция с 0:3 в Клуж-Напока.

България е хегемон в мачовете срещу Германия
България е хегемон в мачовете срещу Германия

България и Германия изиграха изключителен мач преди една година на Световното първенство във Филипините, когато "лъвовете" спечелиха с 3:0, но първата част завърши с 40:38 за момчетата на Джанлоренцо Бленджини.

Масимо Боти откри идентичността на Германия
Масимо Боти откри идентичността на Германия

Германия, която от този сезон е водена от италианеца Масимо Боти, има и проблеми с окомплектоването на състава, след като заради контузии от тим отпаднаха посрещача Моритц Карлицек и разпределителя Йоханес Тиле.

Полша мина бързо през Латвия и чака България на 1/4-финал
Полша мина бързо през Латвия и чака България на 1/4-финал

На 1/4-финалите победителят го очаква настоящият шампион Полша, който по-рано днес би безпроблемно Латвия с 3:0 в първата 1/8-финална среща.

В началото на първия гейм Германия успя да поведе с 4:2 след блок-аут на Тобиас Крик и ас на Ерик Рьорс, но България веднага изравни при 4:4 след сервис в аут на Рьорс и силен ас на Алекс Грозданов. "Лъвовете" дори излязоха напред с 6:4 след атака на втора топка на Симеон Николов и неразбирателство в германското поле. Аут на Аспарух Аспарухов и силна контра на Рьорс доведоха до 6:6. Двата тима продължиха напълно равностойно до 10:10, след което световните вицешампиони дръпнаха с 12:10 след сгрешен сервис на Моритц Райхерт и отлична блокада на Денислав Бърдаров. Разликата нарасна до 17:13 след страхотна контра през центъра на Илия Петков и бомбен ас на Мони Николов, след което селекционерът на Германия Масимо Боти поиска прекъсване.

БЪЛГАРИЯ - ГЕРМАНИЯ 0:0 (17:14)

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Александър Николов, Денислав Бърдаров, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов, Илия Петков - Жасмин Величков-либеро

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

ГЕРМАНИЯ: Ян Цимерман, Ерик Рьорс, Тобиас Бранд, Моритц Райхерт, Тобиас Крик, Антон Бреме - Рубен Шот-либеро

Старши треньор: МАСИМО БОТИ.

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Снимки: Борислав Трошев

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