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Мартин Атанасов: Разочарован съм, че приключваме днес! Трудно се говори след изпуснатия мач

  • 19 сеп 2026 | 23:06
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Един от най-опитните национал на България Мартин Атанасов призна след изпусната победа и драматична загуба от Германия с 2:3 на 1/8-финалите на ЕвроВолей 2026 в София, че е разочарован, че приключват днес и, че трудно се говори сега.

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"Разочаровани сме, тепърва ще го осъзнаем. Изпуснахме да победим с 3:0. Имаше повече напрежение. Допуснахме много грешки, германците се разиграха и отиграха всички топки. Започнаха да бият хубав сервис. На нас не ни влезе началният удар. Благодаря на всички фенове. Не ни се получиха нещата. Чувството е уникално през последните 2 седмици. Уникална атмосфера. Имахме доста по-сериозни надежди за първенството. Разочарован съм, че приключваме днес. Трудно се говори след изпуснатия мач от наша страна", сподели Атанасов.

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Снимки: CEV.EU

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