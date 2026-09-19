Алекс Грозданов: Сервисът им ни разклати

Националът Алекс Грозданов коментира болезнената загуба от Германия на осминафиналите на Европейското първенство по волейбол.

“Може би след втория гейм сервисът, който вкараха беше страхотен и успя да ни разклати. Оттам се получиха и други затруднения, но основно е това.

Германците сега са доста различен отбор, имат нов треньор. Смятам, че се бяхме подготвили добре тактически, но нещо не се получи накрая. Поздравления за тях, че успяха да издържат и да се върнат.

Искам да поздравя всички, които бяха в залата. Това е нещо невероятно, което ние изживяхме. Опитът, който ни даде, да играем пред родна публика с този заряд, не се е случвало от години на националния отбор, така че това е най-голямото позитивно нещо, което успяхме да извлечем. Надявам се колкото можахме, да сме зарадвали публиката, да има деца, в които сме запалили огъня, мотивацията, която започва отсега да покажем по-добра игра следващото лято. Публиката е невероятна, без тях нямаше да стигнем дотук”, сподели Грозданов.

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