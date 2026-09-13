Беднарек с впечатляващ спринтов дубъл в Будапеща след победа и на 200 метра

Кени Беднарек спечели титлата на 200 метра на Световния шампионат по лека атлетика Ultimate в Будапеща. Само двадесет и четири часа след като триумфира на 100 метра, Беднарек завърши спринтовия си дубъл, като спечели и короната на 200 метра с най-добро постижение в света за сезона – 19.52 секунди (-0.1 м/с).

В края на своята кампания от четири бягания в унгарската столица, 27-годишният американец заяви, че 2026 г. е била годината, в която се е съсредоточил върху постигането на напредък. Той го доказа в неделя, като постигна личен рекорд и спечели убедително пред олимпийския шампион от Ботсвана Лециле Тебого (19.76) и своя сънародник Кортни Линдзи (19.79).

Това представяне изкачи Беднарек до седмо място във вечната световна ранглиста, две позиции зад Тебого, който записа 19.46 секунди при спечелването на олимпийската си титла в Париж преди две години.

Беднарек беше втори в онзи ден, както и във финала на 200 метра на Олимпиадата през 2021 г. и на световните финали на 200 метра през 2022 г. и 2025 г. Но след тези четири сребърни медала, той спечели първата си индивидуална световна титла в Будапеща в събота.

“О, Боже мой, бяха луди няколко дни“, каза Беднарек, който спечели по 150 000 щатски долара за всяка от двете си победи в Будапеща. “Щастлив съм, че съм тук, а по отношение на представянето си давам оценка А+, защото успях да събера нещата, върху които работих, днес и по-рано през седмицата.“

“Цялото събитие беше много хубаво. На червения килим успях да покажа малко от своята индивидуалност, което е различно, тъй като обикновено съм по-тих тип човек. Хареса ми тегленето на коридорите и мисля, че трябва да го правим по-често. Това е феноменално събитие и се радвам, че показва нашия спорт в различна светлина.“

“Това беше годината, в която се фокусирах върху постигането на напредък. Трябва да погледна назад към всичко, което направих, но вярвам, че се справих добре. Да се прибера у дома с две победи от Будапеща е невероятно.“

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Снимки: Gettyimages