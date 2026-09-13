Уникално шоу на Тамбери го изстреля до 2.37 м и титлата абсолютен шампион

Италианецът Джанмарко Тамбери триумфира в скока на височина на Световния шампионат по лека атлетика Ultimate в Будапеща.

Олимпийският първенец от Токио преодоля 2.37 метра – най-доброто постижение в света за годината, за да си осигури със стил титлата в скока на височина. 34-годишният италианец спечели световната титла в Будапеща през 2023 г. и при завръщането си в унгарската столица добави и отличието Ultimate към колекцията си. Той победи Джувон Харисън (2.30 м) и Ерик Портийо (2.26 м).

Тамбери качи летвата и на 2.41 м, но тази височина се оказа непосилна за него тази вечер. Италианецът, който имаше здравословни проблеми през зимата, демонстрира великолепна форма в последното състезание за годината, след като през август си осигури и европейската титла в Бирмингам.

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Снимки: Gettyimages