Якоб Ингебригтсен триумфира на 1500 метра на собствения си фестивал в Норвегия

Звездата на бяганията на средни и дълги разстояния Якоб Ингебригтсен спечели уличното бягане на 1500 метра по време на новосъздадения фестивал “Рънфест Норвегия“, на който е съорганизатор. Тридневният форум, посветен на беговите дисциплини, се провежда в родния му град Санднес. В организацията на дебютното издание се включват и неговите братя Хенрик и Филип Ингебригтсен.

Многократният олимпийски, световен и европейски първенец не остави съмнения в превъзходството си и финишира за 3:40.7 минути. Второто място зае бившият световен шампион за юноши до 20 години на 3000 метра Андреас Фелд Халворсен с 3:43.3 минути, а трети се нареди друг норвежки атлет – Сигурд Твейт с време 3:47.8 минути.

В надпреварата взеха участие общо 273 състезатели, като любителите имаха рядката възможност да застанат на една стартова линия със световната звезда на леката атлетика.

Якоб Ингебригтсен ще участва и в бягането на 5 километра, а в събитийната програма са включени още стартове на 10 и 21 километра.

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Снимки: Imago