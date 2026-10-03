Божидар Саръбоюков завършва годината като №3 в света

Божидар Саръбоюков направи изключително успешна състезателна година, която завършва като №3 в света. Той е събрал актив от 1357 точки. №1 в класацията в скока на дължина е Милтиадис Тентоглу с 1402 точки, а втори е ямаецът Таджей Гейл с 1364 точки. Четвърти е Матия Фурлани с 1352 точки, а пети Симон Ехамер с 1339 точки.

През 2026 г. възпитаникът на Димитър Карамфилов спечели бронзов медал в скока на дължина в зала в Торун, а през лятото се окичи с бронз и на Европейското първенство на открито в Бирмингам. Той коригира и националния рекорд на България няколко пъти, като при най-силната си изява се приземи на 8.49 м в Пловдив.

Саръбоюков участва и на всички турнири от Диамантената лига през 2026 г., а във финала на веригата се нареди четвърти.

На последния си голям форум за годината талантът от Харманли завърши втори на Световния шампионат Ultimate в Будапеща, като остана само на 1 сантиметър от Тентоглу.

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