Адера се завръща в Истанбул, за да защитава титлата си в маратона

Класическият маратон в Истанбул е известен с изключително коварния си профил. Трасето предлага най-тежкото изпитание точно в края – изкачване към историческия център на града след 40-ия километър, когато силите на бегачите са почти напълно изчерпани.

На 1 ноември действащата шампионка Бизуагер Адера от Етиопия ще се завърне за защита на трофея си в 48-ото издание на маратона в Истанбул. Основна нейна съперничка ще бъде сребърната медалистка от световно първенство Джудит Корир от Кения. В надпреварата при мъжете участие ще вземе и шампионът от 2024 година Деджене Дебела. Очаква се общо около 44 000 бегачи да се включат в маратона и съпътстващите по-къси дистанции.

През миналия сезон 23-годишната Адера надделя в оспорвана битка между четири атлетки в последния километър, пресичайки финала с време 2:26:19 часа и подобрявайки личния си рекорд с над две минути на едно от най-трудните трасета.

“Това беше най-голямата победа в моя живот“, сподели тогава Адера.

След успеха в Турция тя записа и първо място на маратон в Китай с резултат 2:30:21 часа. Голямата цел пред етиопката остава слизане под границата от 2:20 часа, но преди това пред нея стои предизвикателството да задържи короната си край Босфора.

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Снимки: Imago