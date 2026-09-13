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Будапеща отново се оказа щастливо място за Джош Кър

  • 13 сеп 2026 | 21:46
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Будапеща отново се оказа щастливо място за Джош Кър

Джош Кър спечели титлата на 1500 метра на Световния шампионат по лека атлетика Ultimate в Будапеща в неделя, след като прецени перфектно своето бягане. Британецът финишира с време 3:29.35, устоявайки на атаката на Камерън Майърс, който го преследваше до самия край и завърши с резултат 3:29.68. Австралиецът Майърс спечели диамантения трофей по-рано през месеца. 

Въпреки че това беше първото състезание на Кър на 1500 метра за сезона, той стартира като световен лидер благодарение на времето си от 3:27.62, което постигна по пътя към световния рекорд на една миля от 3:42.66 на Диамантената лига в Лондон.

Кър беше фаворитът в надпреварата и с това си представяне подобри собствения си рекорд на унгарска земя от 3:29.38, поставен при спечелването на световната титла в Будапеща през 2023 г.

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Снимки: Gettyimages

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