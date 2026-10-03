Световната рекордьорка Масай Ръсел се сгоди

Олимпийската шампионка и световна рекордьорка на 100 метра с препятствия Масай Ръсел се сгоди. Американката, която направи блестящ сезон с нито една загуба на открито, публикува снимки във Фейсбук от щастливия момент, когато е казала “да” на своята половинка.

“Ще бъда с най-добрия си приятел завинаги. Жената, в която ми помогна да се превърна... ти наистина си пратен при мен от Бог. Твоята подкрепа, твоята любов, твоето състрадание... толкова съм благодарна за всичко това. Никога през живота си не съм била по-сигурна в някое решение. Обичам те в този живот и в следващия”, написа развълнуваната Ръсел.

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